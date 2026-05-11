한동훈 "박민식 찍는 건 장동혁 찍는 것…보수재건 불가"

[부산=뉴시스] 최진석 기자 = 한동훈 무소속 6·3 국회의원 부산 북갑 보궐선거 후보가 10일 부산 북구 선거 캠프에서 열린 개소식에서 발언하고 있다. 2026.05.10. [email protected] /사진=최진석

한동훈 부산 북갑 무소속 후보가 빅민식 국민의힘 후보를 향해 "박민식을 찍는 것은 장동혁 (국민의힘 대표)을 찍는 것"이라고 주장했다.

한 후보는 11일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼' 인터뷰에서 "박민식을 찍으면 장동혁의 당권이 연장되고 보수 재건이 불가능해진다"며 이같이 말했다.

이어 "보수를 정말 누가 어렵게 만들었고 이 지경까지 만들었는지 국민들께서 다 알고 계신다"며 "박민식의 표가 나오면 장동혁 당권은 그것을 이유로 연장될 것"이라고 주장했다.

한 후보는 전날 박민식 국민의힘 후보 선거사무소 개소식에 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표, 나경원·안철수 의원 등 국민의힘 인사들이 대거 참석한 것과 관련해 "민주당을 꺾으려 몰려온 것 같지는 않고 저를 막으려고 그러신 것 같다"고 했다.

이어 "박민식 후보는 북갑에서 전재수한테 이기지 못할 것 같으니까 북갑에 침 뱉고 떠난 분이라는 점을 차치하고서라도 지금은 장동혁의 대리인 같은 것"이라며 "결국 박민식을 찍는 것은 장동혁을 찍는 것"이라고 거듭 강조했다.

한 후보는 이번 선거에 대해 "계엄과 탄핵의 바다를 건너서 보수를 재건하고 이재명 정권을 제어하자는 정신이 있는 것"이라며 "오히려 더 장동혁 노선을 가속화하고 몇몇 당권파들이 보수를 망치는 걸 계속하겠다는 것을 노골적으로 걸고 이 선거를 하고 있는 것"이라고 말했다.

한 후보는 민주당 일각에서 제기되는 이재명 대통령 관련 재판 공소취소 가능성과 관련해서도 "공소취소를 하면 이재명 탄핵으로 끌어내릴 것"이라며 "실제로 이런 일이 벌어진다면 많은 상식적인 시민들과 함께 거리로 나가 이재명 대통령을 끌어내릴 것"이라고 했다. 이어 "이건 계엄급의 불법"이라고 주장했다.

박형준 부산시장이 촉구한 부산 북갑 보수 진영 단일화 가능성에 대해서는 "세상에 절대 안 되는 것은 없다"고 했다. 그러면서 "절대 안 된다고 말하는 사람은 마음속에 두려움이 숨겨져 있는 것"이라며 박민식 후보의 '단일화 불가' 입장을 되려 직격했다.

박민식 후보의 '외지인' 공세에 대해서는 "저 같은 유형의 정치인은 거짓말 한번에 끝나는 것"이라며 "퇴로를 불사르고 왔고 북갑에서 정치를 계속할 것"이라고 밝혔다.