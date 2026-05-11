송언석 " 李대통령 시장 겁박에 '부동산 지옥'…오세훈과 31만호 공급"

(서울=뉴스1) 황기선 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.5.11/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 황기선 기자

송언석 국민의힘 원내대표는 11일 "오세훈 서울시장 후보와 함께 2031년까지 총 31만호 주택 착공을 (서울에서) 추진해 수도권 공급 확대를 이루도록 하겠다"고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 "서울 수도권 주택 문재 해결의 핵심은 아파트 공급을 확대하고 무주택 실수요자들이 정상적으로 대출을 받아 거래할 수 있도록 길을 터주는 것"이라며 이같이 말했다.

송 원내대표는 "세금으로 집값을 잡지 않겠다는 이재명 대통령의 선거 전 호언장담은 대선 뒤 교묘한 말바꾸기로 돌아왔다"며 "다주택자 양도세 중과가 재개됐다. 매물 잠김, 거래 절벽, 증여 증가가 그 결과"라고 했다.

이어 "이 대통령의 가벼운 SNS(소셜미디어) 정치와 시장 겁박이 부동산시장 왜곡에 기름을 부었다"며 "서울의 월별 부동산 증여 건수는 지난해 5월 688건 수준에서 올해 4월 2153건까지 치솟았다"고 했다.

그러면서 "강남 일부 초고가 아파트를 제외하면 서울 대부분 지역과 성남, 광명, 하남, 과천 등 경기권에까지 풍선효과가 확대되고 있다"며 "이에 따라 심각한 전세난과 월세급등이 벌어졌다"고 했다.

송 원내대표는 "여기에 추가적 보유세 강화까지 밀어붙인다면 그야말로 서민은 부동산 지옥에 빠질 것"이라며 "세입자는 전세대란과 월세폭등에 내몰리고, 집 있는 사람은 세금폭탄을 견뎌야 한다"고 했다.

(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 10일 오전 서울 종로구 선거사무소에서 진행된 ‘서울 교통 대전환’ 공약 발표 기자회견에서 교통분야 공약을 설명하고 있다. 2026.5.10/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자

송 원내대표는 "이 대통령과 더불어민주당은 국민께 납득할 수 있도록 설명해보길 바란다"며 "정원오 민주당 서울시장 후보는 서민 전월세 대책이라며 빌라, 오피스텔, 생활용 숙박시설 공급을 얘기했다. 그런데 정 후보 본인, 서울 민주당 의원 36명 중 34명은 아파트에 거주하거나 아파트를 보유하고 있다"고 했다.

그러면서 "자신들은 아파트에 살면서 서민은 빌라로 가라는 게 과연 정상적 생각인가"라며 "위선적 행태에 국민은 진저리친다"고 말했다.

송 원내대표는 '나무호 피격 사태'에 대해 "미국과 이란조차 공격 사실을 인정했는데 이 대통령과 우리 정부는 피격 사실을 계속 부인했다. 사건 발생 일주일이 다 돼서야 이 대통령은 피격 사실을 공식 확인했다"고 했다.

이어 "침수나 전복이 없었다는 이유만으로 피격 가능성을 부정하는 것은 국민 안전보다 상황 축소에 급급한 무책임한 태도"라며 "한국 선박 26척과 선원 120여명이 위험에 노출돼 있다. 정부는 피격사건 경위와 대응 과정을 투명하게 공개하라"고 덧붙였다.