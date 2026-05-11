오세훈 "민주당은 재건축 적대적…정원오 '빌라 공약' 철회 해야"

(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 10일 오전 서울 종로구 선거사무소에서 진행된 ‘서울 교통 대전환’ 공약 발표 기자회견에서 교통분야 공약을 설명하고 있다. 2026.5.10/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울시내 전월세난 대책과 관련해 "공급, 닥치고 공급이 가장 근본적인 해법"이라며 재개발·재건축 활성화를 통한 공급 확대를 거듭 강조했다.

오 후보는 11일 경기 고양시 덕양구 MBN미디어센터에서 열린 한국방송기자클럽(BJC) 초청 토론회에서 "2031년까지 31만 가구가 지어지는데 그중 8만7000가구가 순증 물량"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 오 후보는 2031년까지 총 31만 호(순증 8만 7000호)의 주택 공사에 착공하는 것을 골자로하는 주택공급 공약을 발표하며 △3년 내 착공 가능한 8만 5000호 '핵심 전략 정비 구역' 선정 △추진위원회 구성 생략 및 사업시행·관리처분계획 인가 동시 처리의 '쾌속통합' 트랙 도입 등을 제안했다.

이날 오 후보는 지난해 강남권 토지거래허가구역 해제 후 재지정 논란에 대해서는 "한두 달 정도의 해프닝"이라고 했다.

오 후보는 "당시는 부동산 경기가 지나치게 싸늘하게 식어간다는 분석 보고서가 나올 때였다"며 "거기에 민감하게 대응해 '잠삼대청(잠실·삼성·대치·청담)을 푼다면 지금이 기회로구나' 하는 판단하에 풀었던 건데, 시장이 굉장히 민감하게 작용해서 불과 한 달 남짓 만에 다시 원상복구했다. 그 덕분에 다시 (집값이) 떨어졌다"고 했다.

이어 "이것은 더불어민주당 프레임"이라며 "(토허제 번복을) 활용해 마치 지금까지 이어지는 부동산 정책 실패의 원인이 저한테 있는 것처럼 정치적인 공격을 하고 있다"고 비판했다.

오 후보는 최근 부동산 문제 원인으로 "박원순 시장 10년간 389군데 재개발·재건축 구역을 다 풀었기 때문"이라고 주장했다. 그러면서 "민주당은 항상 재개발·재건축에 적대적이었다. 재개발·재건축이 되면 그 지역이 민주당 지지세에서 국민의힘 지지세로 바뀐다는 잘못된 판단을 한다"고 했다.

정 후보의 주택 정책에 대해서도 각을 세웠다. 오 후보는 정 후보의 빌라 공급 관련 발언을 겨냥해 "빌라를 많이 짓게 되면 그 지역은 동의율이 낮아질 수밖에 없기 때문에 재개발에는 도움이 안 된다"며 "실속형 주택이라고 해서 인프라를 서울시 재원으로 대겠다는 것은 현실성이 매우 떨어지는 공약"이라고 지적했다.

오 후보는 "서울시는 지금 재개발·재건축을 활성화하는 것이 우선"이라며 "그 공약은 철회하는 것이 옳다"고 했다. 그러면서 "다주택자의 다른 말은 민간 임대사업자"라며 "민간 임대사업자를 적대시하는 정책을 펴는 한 공급이 위축될 수밖에 없다"고 말했다.

한강버스 사업과 관련해서는 수익성 개선 가능성을 강조했다. 오 후보는 "3년 내, 빠르면 내년 말 흑자 달성을 자신한다"며 "선착장 안에 식음료 매장이 들어오고 광고판을 통한 매출도 발생하고 있다. 이런 부대 수익이 억대 규모로 나오고 있어 초기 적자를 보전하는 데 도움이 되고 있다"고 설명했다.

이어 "올가을쯤 외국인 관광객에 대해서는 요금을 올리는 방안을 생각하고 있다"며 "서울을 찾는 관광객들이 한강버스를 하나의 관광 콘텐츠로 이용할 수 있는 만큼 이에 맞는 요금 체계를 검토할 필요가 있다"고 했다.

오 후보는 "올가을쯤 한강버스의 무게중심을 관광용으로 둘지, 대중교통 기능으로 키워나갈지 시민들의 의견을 묻겠다"고 말했다.

오 후보는 정 후보의 행정 역량에 대해 "구청장으로서 주민들과 소통에 많은 정성을 기울이는 리더십은 평가받고 있는 것 같다"면서도 "민원 응대형, 민원에 반응하는 리더십으로는 높은 점수를 받을 수 있을지 모르지만 미래 트렌드를 읽는 개척자적 리더십, 비전 설정형 리더십에서는 전혀 검증이 안 된 상태"라고 평가했다.