정원오 "서울 전월세난, 전 시장 탓" vs 오세훈 "민주, 재건축 적대적"

[서울=뉴시스] 국회사진기자단 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 11일 서울 마포구 LG사이언스파크를 방문해 AI 모델 '엑사원(EXAONE)'을 체험하고 있다. 정 후보는 이날 구로·가산 디지털단지 일대의 피지컬 AI(인공지능) 실증경제 중심지 육성 등 내용이 담긴 'AI G2 서울' 공약을 발표했다. 2026.05.11. [email protected] /사진=고승민

양도소득세 중과 유예 종료 이후 서울 전월세 시장 불안 우려가 커지는 가운데 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 책임론과 해법을 놓고 정면 충돌했다. 정 후보는 "전월세난 책임은 지난 5년간 서울시를 운영한 오세훈 시장에게 있다"고 주장했고, 오 후보 측은 "구체적 대안 없이 원론적 답변만 반복하고 있다"고 반박했다.

정 후보는 11일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼' 인터뷰에서 최근 서울 집값 상승세와 전월세난 심화 우려에 대해 "부동산 문제는 세제와 관련된 부분은 정부의 일이고 공급은 지방정부의 일"이라며 "부동산원 데이터와 국토부 자료를 바탕으로 긴밀히 협의하면서 문제를 풀어가야 한다"고 밝혔다.

이어 "감이나 정치적 판단으로 결정하면 지난번 오세훈 시장처럼 큰 판단 미스를 해서 시민들이 고통을 받게 된다"며 "토지거래허가구역을 거의 충동적으로 풀었다가 한 달여 만에 다시 확대했는데, 이는 데이터에 기반하지 않은 큰 실수였다"고 주장했다.

정 후보는 "전월세는 공급이 부족해서 생긴 문제인데 지난 5년간 시장을 했던 오세훈 시장이 그 부분에 책임이 있는 것"이라며 "아파트 공급은 시간이 오래 걸린다고 하면서 2~3년이면 가능한 오피스텔·빌라·도시형 생활주택 공급은 왜 하지 않았느냐고 질문한 것"이라고 말했다.

그러면서 "아파트도, 오피스텔이나 빌라·도시형 생활주택도 같이 공급이 돼야 하는데 전체가 다 멈췄다"며 "5년 동안 시장을 했던 분이 이제 집권 1년 된 정부에 책임을 묻고 있다"고 했다.

다만 자신이 '빌라 위주 공급'을 주장했다는 오 후보 측 비판에 대해서는 "그런 얘기를 한 적이 없다"며 "수요 맞춤형 공급을 하자는 취지였는데 말을 비꼬아 왜곡한 것"이라고 반박했다. 이어 "빌라 수요가 있는 곳은 빌라를 공급하고 청년주택이나 오피스텔 수요가 있는 곳은 또 그에 맞게 공급해야 한다는 뜻"이라고 설명했다.

정 후보는 오 후보의 공급 실적과 관련해서도 "오세훈 시장이 5년 동안 약속했던 36만호 공급은 절반도 못 했다"며 "왜 전임 시장 탓만 하고 본인이 한 약속을 지키지 못한 것에 대해서는 반성이 없느냐"고 지적했다.

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 10일 서울 종로구 오세훈 캠프 사무실에서 교통공약 발표를 마치고 취재진 질의에 답하고 있다. 2026.05.10. [email protected] /사진=권창회

이에 대해 오 후보는 이날 경기 고양시 덕양구 MBN미디어센터에서 열린 한국방송기자클럽(BJC) 초청 토론회에서 "2031년까지 31만 가구가 지어지는데 그중 8만7000가구가 순증 물량"이라며 "공급, 닥치고 공급이 가장 근본적인 해법"이라고 밝혔다.

오 후보는 지난해 강남권 토지거래허가구역 해제 후 재지정 논란과 관련해서는 "한두 달 정도의 해프닝"이라며 "당시는 부동산 경기가 지나치게 싸늘하게 식어간다는 분석 보고서가 나올 때였다"고 말했다. 이어 "'잠삼대청(잠실·삼성·대치·청담)을 푼다면 지금이 기회'라는 판단하에 풀었던 것인데 시장이 민감하게 반응해 다시 원상복구했고, 그 덕분에 집값도 다시 떨어졌다"고 주장했다.

그러면서 "이것은 더불어민주당 프레임"이라며 "(토허제 번복을) 활용해 마치 지금까지 이어지는 부동산 정책 실패의 원인이 저한테 있는 것처럼 정치적 공격을 하고 있다"고 비판했다.

오 후보는 전월세난 원인과 관련해 "박원순 시장 10년간 389군데 재개발·재건축 구역을 다 풀었기 때문"이라며 "민주당은 항상 재개발·재건축에 적대적이었다"고 주장했다. 이어 "재개발·재건축이 되면 그 지역이 민주당 지지세에서 국민의힘 지지세로 바뀐다는 잘못된 판단을 한다"고 말했다.

정 후보의 빌라 공급 관련 발언에 대해서도 "빌라를 많이 짓게 되면 그 지역은 동의율이 낮아질 수밖에 없기 때문에 재개발에는 도움이 안 된다"며 "실속형 주택이라고 해서 인프라를 서울시 재원으로 대겠다는 것은 현실성이 매우 떨어지는 공약"이라고 지적했다.

오 후보는 "서울시는 지금 재개발·재건축을 활성화하는 것이 우선"이라며 "그 공약은 철회하는 것이 옳다"고 말했다. 이어 "다주택자의 다른 말은 민간 임대사업자"라며 "민간 임대사업자를 적대시하는 정책을 펴는 한 공급이 위축될 수밖에 없다"고 했다.