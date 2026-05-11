박민식 "韓, 구태로 회귀"vs한동훈 "朴=장동혁"…과열되는 부산 북갑

박민식 국민의힘 부산 북갑 후보(오른쪽)과 한동훈 무소속 부산 북갑 후보(왼쪽)/사진=뉴스1

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보가 서로를 향한 날선 공방을 주고 받았다.

박 후보는 11일 오전 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서 "주민들 사이에서 한 후보가 북구를 개인의 출세 수단, 디딤돌로 삼는 것 아니냐며 무시당했다는 정서가 생각보다 상당히 퍼져있다"고 말했다. 그

그러면서 "(한 후보가) '곧 청와대로 갈 거다' 이런 얘기를 했는데 당장 사람들이 '그럼 여기 왜 나왔나','한 달 동안 어떻게 비전을 세우고 어떻게 실천해 나갈 건데'라는 반응이 나오는 것"이라고 했다.

한 후보 후원회장으로 위촉된 이후 고문 검사 논란이 불거진 정형근 전 의원에 대해서도 박 후보는 "젊은 소장·개혁파들이 1순위로 우리 보수에서 퇴출돼야 할 분으로 지목한 분"이라고 비판했다.

박 후보는 "후원회장 하신 분이 어제 또 (한 후보) 개소식에는 안 오신 것 같더라. 한 후보 측에서 북구 주민들은 정형근 의원에 대한 향수가 있다고 평가하셨던데 이건 아니다"라며 "북구 주민들의 정치의식 수준을 구태스럽게 과거로 회귀시켜서는 안 된다"고 했다.

한 후보는 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 박 후보에 투표하면 장동혁 국민의힘 대표에 투표하는 것이라고 비판했다. 한 후보는 "박민식을 찍는 것은 장동혁을 찍는 것이고, 박민식을 찍으면 장동혁의 당권이 연장되고 보수 재건이 불가능해진다"고 했다.

이어 전날 박 후보 선거사무소 개소식에 대해 "장동혁 당권파들이 와서 무력시위를 했다. 중앙에서 힘깨나 쓰는 사람들 위주"라며 "어제 박완수 경남지사 후보도 같은 시간 개소식을 했던 것 같은데 여기(부산 북갑) 몰려오신게 더불어민주당을 꺾으려 온 것 같지는 않고, 저를 막으려고 오신 것 같다"고 했다.

한 후보는 박 후보에 대해서도 "부산 북갑에 침 뱉고 떠난 분"이라며 "절대 부산에 안 돌아오겠다고, 부산으로 절대 출마하지 않겠다고 말한 사람"이라고 했다.

그러면서 보수 진영 단일화 가능성에 대해 "세상에 절대 안 되는 것은 없다. 절대 안 된다고 말하는 사람은 마음속에 '그렇게 되면 어떡하지'라는 두려움이 있는 것"이라며 "지금은 민심의 열망을 우선 할 때"라고 했다.

한편 박 후보는 한 후보가 자신의 선거사무소 개소식을 비판한 것을 두고 SNS(소셜미디어)에 "박민식 개소식에 와주신 진짜 북구 주민들을 투명인간 취급하며, 그 진심을 왜곡하고 마음대로 도려내지 말라"며 "한동훈을 지지하지 않으면 북구에서 터잡고 오래 살아오신 진짜 북구 주민들마저도 부정해버리는 '한동훈만 존재하는 정치', 북구에선 발디딜 곳 없다"고 했다.

이어 한 후보를 향해 "정말 북구 주민과 함께하셨다면, 전국에서 동원한 그 많은 버스는 도대체 무엇을 위한 것이었냐"며 "외부에서 팬클럽을 동원하고 '북구 시민들의 축제'라 부르는 행태로는, 결코 북구의 민심을 꺾을 수 없다"고 비판했다.