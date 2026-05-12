민주당, 국힘 '오빠 논란' 공세에 "아동인권 침해 우려…사과해야"

(부산=뉴스1) 신웅수 기자 = 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 10일 부산 북구 자신의 선거사무소 개소식에서 전재수 부산시장 후보로부터 '북구의 미래'가 적힌 배턴을 전달받고 있다. 2026.5.10/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 신웅수 기자

더불어민주당이 '오빠 논란' 공세를 이어가고 있는 국민의힘을 향해 "아동인권 침해가 우려되지 않느냐"며 "국민에게 즉각 사과해야 한다"고 주장했다.

박홍배 민주당 중앙선거대책위원회 대변인은 12일 서면 브리핑을 통해 "어린아이를 논란의 중심에 계속 서게 하는 것은 인권감수성 없는 행태"라며 "국민의힘 논평이 참으로 우려스럽다"고 말했다. 박 대변인은 전재수 민주당 부산시장 후보 선대위 수석대변인을 맡고 있다.

그는 "국민의힘은 윤석열의 12·3 불법 비상계엄을 두고 '100% 내란은 아니'라는 입장을 밝힌 후보를 부산 북구갑에 공천했다"며 "문제의 본질은 반민주적 역사 인식을 가진 후보를 공천한 국민의힘 논리에 부산 시민이 동의할 수 없다는 것"이라고 주장했다.

이어 "부산은 대한민국에 인권과 민주주의를 뿌리내린 성지"라며 "해양수도와 AI미래도시의 상징인 부산은 더 이상 시대착오적 과거에 머무를 수 없다"고 했다.

그러면서 "민주당은 오직 국민만을 바라보며 일 잘하는 지방정부, 더 나은 대한민국 만들기에 힘쓰겠다"고 강조했다.

앞서 국민의힘은 '오빠 논란'을 일으킨 하정우 부산 북갑 후보가 비겁한 정치를 하고 있다고 비판했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평을 내고 "하 후보가 '오빠 논란'의 책임을 정청래 대표에게 돌리며 '정 대표가 시켜서 한 일', '정 대표 때문에 복잡해졌다'는 식의 볼멘소리를 쏟아냈다"며 "국민이 목격한 것은 당 대표의 눈치를 살피며 상황을 방조한 비겁한 후보와 어린 아동을 성희롱한 여당 대표"라고 주장했다.

최 수석대변인은 "'정 대표 때문에 복잡해졌다'는 말의 본심은 부산 시민에 대한 미안함이 아니라, 자신의 당선에 걸림돌이 생긴 것에 대한 짜증일 뿐"이라며 "시장 상인과 악수한 손을 털어내며 시민을 경시하더니 이제는 자신의 실책마저 남 탓으로 털어내는 '책임 털기'에 급급하다"고 주장했다.

이어 "진정성 없는 사과와 비겁한 책임 전가는 반드시 부메랑이 되어 돌아갈 것"이라며 "6.3 지방선거는 부산 시민을 우롱한 하 후보와 민주당에 대한 준엄한 심판의 날이 될 것"이라고 덧붙였다.