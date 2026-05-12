장동혁 "국민배당금? 공산당이나 하는 일…이재명 정부 민낯"

(대구=뉴스1) 공정식 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 이철우 경북도지사 후보가 12일 오후 대구 수성구 국민의힘 당사에서 열린 경북도당 선거대책위원회 발대식에서 함께 손을 들고 지방선거 필승을 다짐하고 있다. 2026.5.12/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대구=뉴스1) 공정식 기자

장동혁 국민의힘 대표가 반도체·AI(인공지능) 산업 초호황으로 발생할 초과세수의 일부를 국민에게 환원하자는 김용범 청와대 정책실장의 이른바 '국민배당금' 구상에 대해 "공산당이나 하는 일"이라고 주장했다.

장 대표는 12일 오후 대구 수성 국민의힘 경북도당에서 열린 '경북도당 선거대책위원회 발대식'에 참석해 이같이 말했다.

장 대표는 "지방선거 끝나면 세금 폭탄이 터질 것"이라며 "지금 대한민국이 어디로 가고 있나. 오늘 삼성 노조가 요구하는 것에 대해 김용범 정책실장이 국민배당금이라고 얘기했다"고 했다.

그러면서 "기업이 번 돈을 정부가 뺏어다가 나눠주는 게 공산당이나 하는일 아니냐"며 "누가 투자하고 누가 돈을 벌겠나. 기업이 숨쉬게 해야 투자하고 일자리를 만들지 않겠냐"고 했다.

장 대표는 "그 돈을 뺏어다가 나눠주겠다는 것이 이재명 정부의 민낯"이라며 "이제 막아야 한다"고 했다.

앞서 김 실장은 이날 SNS(소셜미디어)에 올린 '차원이 다른 나라: AI 시대 한국의 장기 전략'이라는 제목의 글에서 AI 산업의 초과이윤과 관련해 "그 과실의 일부는 전 국민에게 구조적으로 환원돼야 한다"며 이른바 '국민배당금' 구상을 제시했다.