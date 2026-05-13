안규백, 미 상원·해군장관 대행 만나 '전작권 전환·핵잠' 지지 요청

안규백 국방부장관이 현지시간 5월 12일(화) 오후 로저 위커(Roger Wicker) 미 상원 군사위원장(왼쪽)과 잭 리드(Jack Reed) 미 상원 군사위 간사(오른쪽)를 만나고 있다./사진제공=국방부.

방미 중인 안규백 국방부장관이 미국 의회 주요 인사와 해군성 장관대행을 만나 전시작전통제권 전환과 핵추진잠수함에 대한 지지를 요청했다.

국방부는 13일 "안 장관은 11일~12일(현지시간) 워싱턴 D.C.에서 로저 위커 미 상원 군사위원장, 잭 리드 상원 군사위 간사, 릭 스캇 상원 군사위 해양력소위원장을 접견하고 동맹 현안과 한반도 안보정세에 대해 논의했다"고 밝혔다.

안 장관은 이 자리에서 한미동맹의 든든한 버팀목이 되어준 미 의회에 감사를 전하고, 한미동맹이 미래지향적이고 호혜적으로 발전할 수 있도록 미 의회의 초당적 관심과 협력을 당부했다.

아울러 한반도 방위의 주도적 역할을 수행하기 위한 우리의 의지와 노력을 설명하고, 한반도 내 연합방위태세 유지의 중요성을 강조했다.이를 위해 전작권 전환과 한국의 핵추진잠수함 건조에 대한 미 의회의 지지를 요청했다.

미 의회 주요인사들은 한미동맹의 중요성에 공감했다. 동맹을 한층 더 강화하기 위해 양국 정부 간 협력뿐만 아니라 의회 차원에서도 필요한 역할을 다할 것임을 재확인했다.

안 장관은 12일 오전 헝 카오 미합중국 해군성 장관대행도 접견했다. 안 장관은 "우리나라가 함정건조에 있어 우수한 생산성을 보유하고 있을 뿐 아니라 대미투자특별법 제정을 통해 대미투자의 법적 근거를 마련한 만큼, 조선 협력에 있어 미국의 최적의 협력 파트너"라고 말했다.

이어 "핵추진잠수함 도입이 한미 간 공동 안보이익 증진에 기여하고, 한미동맹 격상의 중요한 이정표가 될 것"이라고 강조하며 해군성 차원의 적극적인 지지를 당부했다.

양 장관은 이번 접견을 통해 주요 현안을 점검하고 협력방안에 대한 의견을 교환했으며, 앞으로도 양국 간 긴밀한 협력을 지속하는 것에 뜻을 함께 했다.

안 장관은 지난 11일에도 피트 헤그세스 전쟁부(국방부) 장관을 만나 핵추진잠수함 도입에 대해 논의했다. 한미 정상이 지난해 합의한 핵추진잠수함 건조 협력은 후속 협의가 좀처럼 진행되지 않는 상태다.