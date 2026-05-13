[프로필]조정식 신임 국회의장…낙선 경험 없는 최다선 6선 의원

[서울=뉴시스] 고승민 기자 = 조정식 더불어민주당 국회의장 후보가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 더불어민주당 후반기 국회의장단 후보자 선출 의원총회에서 정견발표를 하고 있다. 2026.05.13. [email protected] /사진=고승민

제22대 국회 최다선(6선)인 조정식 더불어민주당 의원이 신임 국회의장 후보로 당선됐다.

조 후보는 1963년 서울 출생으로 동성고를 졸업했다. 연세대 진학 후 건축공학과 학사 학위와 도시·지방행정학 석사 학위를 취득했다.

조 후보는 제정구 의원 정책보좌관으로 정계에 입문했다. 2004년 경기 시흥을에 출마해 국회에 입성했다. 이후 2024년 총선까지 한 차례의 낙선 없이 내리 6선을 지냈다.

당내에서는 합리적이고 소통에 장점이 있는 인사로 평가된다. 2012년과 2022년 두 차례 당 사무총장을 지냈으며 2019년 이해찬 지도부 체제에서 정책위의장으로 임명되기도 했다. 정치권에서는 이재명 대통령의 최즉근 인사 중 한 명으로 꼽힌다. 지난해 12월부터 최근까지 이 대통령 정무특별보좌관(정무특보)을 지냈다.

△1963년 서울 △동성고 △연세대 건축공학과 △연세대 도시·지방행정학 석사 △제17·18·19·20·21·22대 국회의원 △더불어민주당 사무총장 △더불어민주당 정책위원회 의장 △국회 예산결산특별위원회 간사 △국회 국토교통위원회 위원장 △이재명 대통령 정무특별보좌관