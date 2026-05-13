조용히 퍼지는 침묵의 '이 암', 그래도 알아챌 신호 있다...증상 보니

2009년 9월 14일(현지시간) 췌장암으로 사망한 영화배우 패트릭 스웨이지(오른쪽)의 생전 모습. 데미 무어와 출연했던 영화 '사랑과 영혼'의 한 장면.

영화 '사랑과 영혼'의 남자 주인공 패트릭 스웨이지, 애플 창업자 스티브 잡스, '국민 엄마'로 불리던 배우 김영애… 이들 모두 췌장암으로 세상을 떠나야 했다.

췌장암은 초기 증상이 뚜렷하지 않고, 발견 당시 이미 진행된 경우가 적지 않아 치료가 까다로운 암으로 알려져 있다. 췌장은 10~12㎝ 길이의 가늘고 긴 장기로 위(胃) 뒤쪽, 척추 앞쪽 깊은 곳에 있다. 해부학적으로 머리·몸통·꼬리 부분으로 나뉘며 우리 몸에서 매우 중요한 역할을 담당한다.

췌장은 소화 기능을 담당한다. 탄수화물·단백질·지방을 분해하는 소화효소를 만들어 장으로 분비한다. 췌장은 혈당 조절도 담당한다. 인슐린·글루카곤 같은 호르몬을 분비해 혈당을 일정하게 유지하도록 돕는다. 즉, 췌장은 음식 섭취 이후 영양분을 흡수하고 에너지로 활용하는 데 필수적인 장기다.

그런데도 췌장은 흔히 '침묵의 장기'라고 불린다. 몸속 깊은 곳에 있어 작은 이상이 생겨도 쉽게 알아차리기 어렵고, 기능이 상당히 저하되기 전까지 특별한 증상이 나타나지 않는 경우가 많기 때문이다. 조영덕 순천향대서울병원 소화기내과 교수는 "췌장 주변엔 주요 혈관과 림프관이 밀집해 있어 암이 자라면서 주변 조직을 침범하거나 다른 장기로 퍼질 수 있다"며 "이에 따라 진단 시점에 이미 병기가 진행된 환자들이 적잖다"고 말했다.

췌장암의 증상은 암이 발생한 위치에 따라 다르게 나타난다. 췌장 머리 부분에 암이 생기면 담즙이 지나가는 길이 막혀 황달이 발생할 수 있다. 눈 흰자위나 피부가 노랗게 변하고 소변 색이 짙어지는 게 대표 증상이다. 반면 몸통·꼬리 부분에 생긴 암은 초기 증상이 훨씬 모호하다. 병이 어느 정도 진행된 뒤 복통, 등 통증, 체중 감소, 식욕 저하 등이 나타나는 경우가 많아 발견이 늦어지기 쉽다.

이유 모를 체중 감소, 기름진 변, 갑작스러운 당뇨병 발생, 기존 당뇨병 조절 악화 역시 췌장 이상을 알리는 신호다. 췌장의 소화 기능이 떨어지면 지방을 제대로 분해하지 못해 지방 변이 생길 수 있고, 혈당 조절 기능에 문제가 생기면 당뇨병 형태로 나타날 수 있기 때문이다.

췌장암이 의심될 때는 CT(컴퓨터단층촬영) 검사가 매우 중요한 역할을 한다. 일반 복부 초음파만으로는 췌장을 충분히 관찰하기 어려운 경우가 많아 정밀한 영상 검사가 필요하다. 필요에 따라 MRI(자기공명영상), 내시경초음파 등의 검사를 추가해 종양의 위치와 크기, 혈관 침범 여부, 전이 여부를 확인한다. 이후 병기에 따라 수술, 항암치료, 방사선치료 등을 종합적으로 결정하게 된다.

췌장암은 여전히 치료가 어려운 암이지만, 조기 발견 시에는 치료 성과가 좋다. 조기 발견된 1~2기 환자의 5년 생존율이 50%에 가깝다. 또 새로운 항암제와 표적치료제, 면역 치료제 연구도 빠르게 진전되면서 치료 전망이 넓어지고 있다.

조 교수는 "췌장은 조용한 장기이지만 결코 아무런 신호 없이 병이 진행되는 장기는 아니"라며 "평소와 다른 몸의 변화가 반복되거나 지속된다면 조기에 전문의를 찾아 정확한 진단을 받는 게 췌장암에 대응하는 중요한 첫걸음"이라고 말했다.