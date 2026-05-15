정원오 "국힘의 네거티브·마타도어 공세, 선거 뒤집기 어렵단 것"

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 여의도 국회 소통관에서 공약 발표 기자 회견을 하고 있다. 2026.5.15/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 국민의힘에서 제기한 과거 폭행 전력의 배경에 대해 "네거티브나 마타도어(흑색선전)로 몰아가는 것은 이번 선거를 뒤집기 어렵다는 판단에서 나온 것"이라며 "법적 책임을 지게 될 것"이라고 밝혔다.

정 후보는 15일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 공약 발표 기자회견 직후 열린 백브리핑에서 "당시 상황을 취재했던 기자들이 작성한 언론 보도 5건과 판결문, 해당 기자가 상황을 설명한 글이 이미 존재한다"며 이같이 말했다.

앞서 김재섭 국민의힘 의원은 지난 13일 정 후보가 31년 전 유흥업소에서 여종업원과의 외박을 요구하다 이를 거절하는 주인을 협박하고 출동한 경찰관을 폭행한 정황이 드러났다고 주장했다. 이에 대해 정 후보 측은 당시 사건 경위 등이 담긴 판결문과 언론 기사를 공개하며 "사실이 아닌 일방적인 주장"이라고 반박했다.

정 후보는 광화문광장 '감사의 정원' 건립에 대해선 절차적 정당성·장소의 부적절성을 지적했다. 정 후보는 "200억원의 시민 혈세를 투입하고도 위법 논란 속에 선거 전 급하게 졸속 추진됐다"며 "열린 광장을 세종대왕상, 한글 등과 단절시켜 닫힌 모습으로 만들었다는 시민들의 비난이 커지고 있다"고 비판했다.

그는 "22개 UN 참전국에 감사의 마음을 표하는 것은 응당하지만 장소는 맥락이 있어야 한다"며 "당선되면 시민 대부분이 제안하는 용산 전쟁기념관으로 이전하는 것이 옳은지 현 상태 유지가 옳은지 의견을 구하겠다"고 했다. 정 후보 측은 백브리핑 직후 감사의 정원 현장을 방문해 시민 의견을 청취할 예정이다.

최근 오세훈 국민의힘 후보의 TV 토론 요구에 대해선 신뢰성을 문제 삼으며 일축했다. 정 후보는 "불과 한 달 전 당내 경선 때는 TV 토론을 거부하더니, 스스로의 발언을 돌아봐야 할 일"이라고 꼬집었다. 좁혀진 여론조사 지지율을 두고는 "수치와 무관하게 처음부터 끝까지 박빙인 선거"라고 평가했다.