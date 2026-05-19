與 "삼성전자 노조 파업에 국민 우려…타협에 최선 다해달라"

[서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언을 하고 있다.2026.05.19. 사진=조성봉

더불어민주당은 삼성전자 노사 협상과 관련해 "정부의 강제적 조정 이전에 노사가 대화를 통해 사회적 타협을 이끌어내는 데 최선을 다해야 한다"고 밝혔다.

안도걸 민주당 원내부대표는 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 당 원내대책회의에서 "삼성전자 노조의 총파업 예고일이 임박하면서 국민적 우려가 갈수록 커지고 있다"며 이같이 말했다.

삼성전자 노사는 이날 오전 10시부터 정부세종청사에서 마지막 사후 조정 회의를 진행 중이다. 노조는 오는 21일부터 6월 7일까지 18일간 총파업을 예고한 상태다.

안 원내부대표는 "현재 중앙노동위원회 주재 아래 노사 간 사후 조정 협상이 진행되고 있지만 아직 최종 합의에 이르지 못한 상황"이라며 "국가 핵심 전략산업인 반도체 산업의 생산 차질은 단순한 개별기업 차원의 문제가 아니라 국민경제 전반에 중대한 충격을 초래할 수 있는 사안"이라고 했다.

그는 "민주당은 노동자의 정당한 권리와 기업의 지속 가능한 성장 모두 존중받아야 한다는 입장을 분명히 밝힌다"면서 "이재명 대통령의 말씀처럼 노동과 기업은 대립의 대상이 아니라 함께 성장해야 한다"고 말했다.

안 원내부대표는 "노동자는 자신의 노동에 대해 정당한 보상을 받을 권리가 있고 기업의 경영권 또한 보장돼야 한다"고 했다. 이어 사측에 "노동자들의 헌신과 기여를 존중하고 전향적인 보상안을 제시하고 보상체계의 투명성·형평성을 높이는 개선 노력에 나서야 한다"고 당부했다.

노조 측에도 "기업의 지속 가능성과 국가 경제에 미치는 영향을 함께 고려하며 더욱 책임 있는 협상 자세를 보여달라"며 "노동시장 전체의 불평등과 격차 문제까지 고민을 해주기를 바란다"고 촉구했다.

정부의 긴급조정권 발동에 대해선 "한국노총이 지적한 것처럼 노동기본권을 제한하는 최후의 비상 수단"이라며 "극히 예외적으로 행사돼야 한다는 주장을 경청해야 한다"고 했다.