대구 달성 보궐선거, 이진숙 48.5%·박형룡41.7% 오차범위로

(대구=뉴스1) 공정식 기자 = 대구 달성군 국회의원 재보궐선거에 출마하는 이진숙 국민의힘 후보와 박형룡 더불어민주당 후보가 14일 오후 달성군선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 하고 있다. (이진숙 캠프 제공. 재판매 및 DB금지) 2026.5.14/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대구=뉴스1) 공정식 기자

보수세가 강한 대구 달성 국회의원 보궐선거에서 박형룡 더불어민주당 후보가 이진숙 국민의힘 후보와 오차범위 내에서 접전을 펼치고 있다는 여론조사 결과가 나왓다.

여론 조사기관 에이스리서치가 대구MBC 의뢰로 지난 17~18일 대구달성 유권자 504명을 대상으로 조사해 19일 발표한 여론조사 결과에 따르면 박 후보 지지율은 41.7%, 이 후보 지지율은 48.5%로 집계됐다. 지지율 차이는 오차범위 (±4.4%p)안인 6.8%p였다.

반드시 투표하겠다는 적극 투표층의 경우 박 후보 46.8%, 이 후보 49.3%로 격차가 2.5%p였다. 박 후보는 30대에서 54.6%, 40대 58.7%, 50대 51.4%, 이 후보는 18~29세 51.1%, 60대 62.8%, 70대 이상 71.7%의 지지율로 각각 우세를 보였다.

정치적 이념성향별로 보면 박 후보는 진보에서 76.8%, 이 후보는 보수에서 79.6%의 지지율을 각각 보였다. 중도층은 박 후보(58.1%) 지지율이 이 후보(30.5%)보다 높았다.

이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 ARS 무선전화 방식으로 진행됐으며 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%p였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.