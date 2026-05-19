'셔틀외교' 완성한 한일 정상, 에너지·안보 협력 강화 '한 뜻'

[안동=뉴시스] 최동준 기자 = 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동시 한 호텔에서 한일 확대 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 2026.05.19. [email protected] /사진=최동준

중동 전쟁이 지속되고 국제질서 변화가 예고된 가운데 셔틀외교를 통한 한일 정상회담이 적기에 열렸다는 평가들이 나왔다. 한일 양국은 실제로 이번 회담을 통해 LNG(액화천연가스)·원유 등 에너지 분야에서 협력을 강화하기로 하는 등 성과를 거뒀다.

이재명 대통령은 19일 경북 안동 시내 한 호텔에서 다카이치 총리와 정상회담을 한 후 한일 공동언론발표를 통해 "최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장의 불안정성에 대해 양국 간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감했다"며 "중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복돼야 한다는 점에도 뜻을 같이 했다"고 밝혔다.

일본은 한국과 마찬가지로 원유 수입에서 중동 의존도가 높고 유조선 대부분이 중동 전쟁 탓에 봉쇄된 호르무즈 해협을 통과한다. 중동 전쟁이 일본 내 에너지 수급에 미치는 타격이 크다는 뜻이다.

이날 회담을 통해 양국은 핵심 에너지원인 LNG 및 원유 분야의 협력을 한층 강화하기로 했다. 이를 위해 지난 3월 체결된 'LNG 수급협력 협력서'를 바탕으로 양국 간 LNG 협력을 확대하는 한편 원유 수급 및 비축과 관련한 정보공유와 소통 채널 또한 심화해 나간다는 방침이다.

에너지 공급망도 다진다. 양국은 지난 3월 '한일 공급망 파트너십'의 성과를 평가하는 한편 양국 간 공급망 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다. 또 다카이치 총리 제안으로 다른 아시아 국가들과 자원 공급망 협력의 범위도 넓히기로 했다.

이원덕 국민대 일본학과 교수는 머니투데이 더300에 "중동 전쟁에 대한 피해 상황도 비슷하고 미국으로부터 요구받는 내용도 비슷해 한국과 일본은 닮은 꼴"이라며 "지금 상황에서 (에너지 분야의) 대화와 공조 필요성을 강조한 것은 당연하다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 최근 정상회담을 하고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 주석도 회담을 하는 등 강대국 간 회담이 연쇄적으로 일어나국제 질서에 변화가 예고된 가운데 한일 양국이 안보 분야에서 협력 관계를 재확인한 것도 유의미하다는 평가다.

(안동=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동의 한 호텔에서 공동언론발표를 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(안동=뉴스1) 허경 기자

최근 트럼프 대통령은 시 주석과 회담 후 대만에 대한 미국의 무기 판매가 "좋은 협상칩"이라고 해 파장을 일으켰다. 이같은 발언은 트럼프 대통령이 동아시아 지역 국가의 안보 문제를 언제든 '협상의 테이블' 위에 올려놓을 수 있다는 우려를 키웠다.

이날 이 대통령도 언론 발표를 통해 "국제정세가 급변하는 가운데 역내 평화와 안정을 위한 한일, 한미일 협력의 중요성도 재확인했다"며 "이러한 맥락에서 최근 한일 안보정책협의회가 최초로 차관급으로 격상돼 개최된 것을 매우 의미있는 진전으로 평가했다"고 했다.

아울러 "동북아 지역이 경제-안보 등 여러 측면에서 서로 밀접하게 연계돼 있는 만큼 역내 진정한 평화와 안정을 위해서는 한중일 3국이 서로 존중하고 협력하며 공통의 이익을 모색하는 것이 중요하다고 강조했다"고 했다.

한반도 정세를 두고도 양국은 심도있는 의견을 나눴다. 이 대통령은 "저는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 '싸울 필요가 없는 평화의 한반도'를 구축하겠다는 우리 정부의 입장을 설명했다"고 했다.

다카이치 총리도 "인도 태평양 지역 평화 촉진 위해 일미 동맹, 한미 동맹, 전략적 연대를 통한 억지력, 대처 능력의 유지 및 강화를 포함해 일한 양국이 능동적으로 노력해 나가는 것이 중요하다"며 "북한 문제에 관해서는 핵 미사일 문제를 포함한 북한 대응해 대해 논의했고 일한, 일한미가 긴밀히 연계해 대응해 나갈 것을 다시 한 번 확인했다"고 강조했다.

[안동=뉴시스] 최동준 기자 = 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동시 한 호텔에서 한일 확대 정상회담을 하고 있다. 2026.05.19. [email protected] /사진=최동준

이왕휘 정치외교학과 교수는 머니투데이 더300(the300)에 "미중 정상회담을 했고 중러 회담이 열려 동북아 질서에 어떤 식으로 변화가 올지 모른다"며 "이런 시기 한일 회담이 열린 것은 타이밍이 굉장히 좋다고 본다"고 말했다.

이어 "우리가 미국으로부터 전시작전통제권(전작권)을 조속히 환수하려는 분위기를 감안해도 향후 대북 억제력 강화 차원에서 일본과의 협력은 중요하다"고 봤다.

한편 양국 정상이 약 7개월 만에 네 차례 얼굴을 마주보고 지난 1월 이후 4개월 만에 정상 간 상호 고향 방문을 성사하는 등 셔틀외교를 완벽히 복원한 것은 그 자체마로도 의미있는 성과라는 평가다.

이원덕 교수는 "양국 정상간 친밀도가 높아지고 상호 간 신뢰가 더욱 견고하게 됐다는 것은 그 자체만으로도 의미부여가 된다"며 "고향 상호 방문은 이 정부에서 한일 간 훨씬 더 심화된 관계를 보여주는 상징"이라고 했다.