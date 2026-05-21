한병도 지원 속 1호 공약 발표한 이원택...심상찮은 전북에 공들이는 與

(김제=뉴스1) 유경석 기자 = 이원택 더불어민주당 전북도지사 예비후보가 13일 전북 김제시 새만금33센터에서 열린 새만금 비전 현장간담회에서 정책 건의를 하고 있다. 2026.5.13/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(김제=뉴스1) 유경석 기자

더불어민주당의 텃밭인 전북에서 무소속 후보 김관영 전북지사의 기세가 꺾이지 않자 당 지도부가 이원택 민주당 후보에 대한 전폭적인 지원에 나섰다. 김 후보의 당원명부 불법 입수 의혹에 대한 공세도 이어갔다.

한병도 원내대표는 21일 전북도의회 브리핑룸에서 열린 이 후보의 1호 공약 발표 기자회견에 참석했다. 이 후보는 1호 공약으로 '전북성장공사' 설립을 제시했다.

이 후보는 "지금까지 전북 경제는 외부기업 유치, 투자 유치에 지나치게 의존해 왔다"며 "싱가포르처럼 국가가 미래산업에 장기적으로 투자하고 그 성과를 다시 국가 성장과 국민 삶으로 연결하는 시스템이 필요하다. 전북성장공사는 단순한 투자유치 기관이 아닌 전북형 성장 플랫폼"이라고 밝혔다.

그러면서 전북성장공사를 통해 △매출 1000억 원 이상의 '전북형 스타 기업 100개 육성 △기업유치와 미래 산업에 투자 △산업과 투자, 기업과 인재를 연결하는 성장 컨트롤타워 구축 △도민이 참여하는 전북형 성장펀드 조성 등 4가지 사업을 추진하겠다고 약속했다.

한 원내대표는 "이 후보의 담대한 구상에 함께하겠다. 전북성장공사 설립은 중앙정부 예산을 기다리고 외부 기업 유치에 의존한 전북의 한계를 극복하겠다는 청사진이자 전북 대도약을 위한 비전"이라며 "전북성장공사의 빠른 추진을 위해 정부 협의, 국가예산 확보를 책임 있게 지원하겠다"고 말했다.

(전주=뉴스1) 유경석 기자 = 김관영 무소속 전북도지사 후보가 20일 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 질의에 답변을 하고 있다. 2026.5.20/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(전주=뉴스1) 유경석 기자

최근 여론조사에 따르면 이 후보와 김 후보는 오차 범위 안에서 치열한 접전을 벌이고 있다. 새전북신문 의뢰로 여론조사 업체 한길리서치가 지난 16~17일 시행해 18일 공개한 여론조사 결과에 따르면 지지도 면에서 김 후보가 42.1%, 이 후보가 40.5%를 기록했다. 격차는 1.6%포인트(p)로 오차 범위(±3.1%p) 안이었다. 지난달 30일~이달 1일 시행한 조사 땐 이 후보가 39.6%, 김 후보가 36.6%였다.

김 후보의 선전에 당 지도부는 당혹스러운 기색이다. 김 후보는 본인의 제명에 정청래 대표의 사심이 개입됐으며 그 과정이 '명청 갈등'(이재명 대통령·정청래 대표)의 일환이라고 주장하고 있다. 이 후보의 지지율이 오를 거라고 기대하면서도 긴장을 늦추지 못한다.

한 민주당 관계자는 "전북에서 지면 정 대표에게 어느 정도의 파장이 미칠지 알 수 없다. 골치 아파지는 것"이라며 "험지도 아닌 텃밭에 이렇게까지 적극적으로 유세해야 하는 게 착잡하다"고 말했다.

민주당은 김 후보의 당원명부 불법 입수 의혹에 대한 문제 제기를 이어가며 여론전도 펼쳤다. 한민수 대변인은 서면브리핑을 통해 "김 후보 측이 아무리 사실무근이라 항변한다 해도 발뺌과 부인으로 덮을 수 있는 사안이 아니다. 어디에 어떤 식으로 활용됐는지 낱낱이 밝혀져야 한다"며 수사당국의 수사를 촉구했다.

기사에 인용된 새전북신문·한길리서치의 16~17일 조사는 전북에 사는 18세 이상 1001명을 대상으로 무선 전화 ARS 방식으로 진행됐고, 응답률은 8.5%였다. 지난달 30일~이달 1일 조사는 전북에 사는 18세 이상 1003명을 대상으로 무선 전화 ARS 방식으로 진행됐고, 응답률은 7.0%였다. 각 조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.