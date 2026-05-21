정원오, 오세훈 GTX 토론 요구에 "토론이 안전 가져오나…정쟁화 말라"

(서울=뉴스1) 박지혜 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 21일 서울 강남구 GTX-A 삼성역 지하5층 공사현장을 찾아 철근 누락 상태를 살펴보고 있다. 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 박지혜 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 GTX-A 삼성역 구간 부실 공사 의혹을 두고 토론을 요구한 오세훈 국민의힘 후보를 향해 "안전문제는 관심과 문제에 대한 대응, 노력과 실천이 필요한 것이지 토론이 안전을 가져오느냐"고 반박했다.

정 후보는 21일 오후 서울 강남구 삼성역 GTX-A 공사 구간을 둘러본 뒤 기자들과 만나 "안전문제에 관심이 있었다면 어떻게 시장에게 보고가 안 됐겠느냐. 그에 대해 문제를 제기하는 것"이라며 "안전 대응을 얘기하고 있는데 정쟁 토론하자는 것은 안 된다"고 비판했다.

정 후보는 "지하 5층까지 가서 현장을 살펴봤는데 균열이 너무 많아서 놀랐다. 구조적 균열인지, 외적인 균열인지에 대한 논의가 있을 것 같아 전문가의 면밀한 검토와 판단이 필요할 것 같다"면서도 "비전문가의 입장에서 봤을 때는 너무나 많은 균열이 발생해 걱정스럽다"고 했다.

이어 "공사할 때 (균열이) 발견됐는데 왜 계속 공사를 하게 했는지 의문"이라며 "보강할 공간을 만들어놓고 나머지 공사를 진행했는데, 보강 방법을 결정하지 않은 상태에서 공간만 비워두고 계속 공사를 했다는 것은 도저히 이해가 안 된다"고 강조했다.

정 후보는 "문제가 발견되면 책임자, 전문가들이 모여서 보강 방법을 마련한 다음 공사를 진행하는 것이 상식적이라 생각하는데 한쪽에서는 보강할 방법을 찾고 한쪽에서는 공사를 진행해 지하 3층까지 (공사가) 됐다"며 "이렇게 공사를 해도 되는 건지 의아스럽다"고 했다.

취임 시 공사 취소 여부에 대해서는 "보강공사를 하기 위해 추가 추진되는 것들을 중단하고 보강 완료 후 진행하겠다는 것"이라며 "(국민의힘 측에서) 이를 또 왜곡하고 있는데 이 많은 공사 구간을 중단하겠다는 것이 아니라 보강 방법을 찾고 완료할 때까지 중단되는 것이 맞고 절차상 그렇게 될 것"이라고 설명했다.