고개숙인 송언석 "부족한 점 많지만…李 공소취소만은 막아야"

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 21일 오전 서울 여의도 국회에서 6.3 지방선거 대국민 기자회견을 마치고 고개를 숙이고 있다. 2026.05.21. [email protected] /사진=김근수

송언석 국민의힘 원내대표가 6·3 지방선거 공식선거운동이 시작된 21일 "잘못한 점이 많지만 그렇다고 더불어민주당이 잘하고 있는 것이냐"며 "그들이 승리했을 경우 앞으로 어떤 일이 벌어질지 한 번만 더 생각해 달라"며 지지를 호소했다.

송 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 대국민 기자회견을 열고 "그동안 국민의힘이 부족한 점도 많고, 실망도 많이 드렸다. 여러분이 그동안 주신 질책 하나하나를 되새길 때마다 아프게 다가온다"며 이같이 말했다.

송 원내대표는 "이번 지방선거는 또다른 특별한 의미를 가지고 있다고 생각한다"며 "바로 이재명 정권과 민주당의 오만과 독선을 견제하느냐, 아니면 그대로 방치하느냐를 결정하는 선거"라고 했다.

그러면서 "만약에 민주당이 승리하게 된다면 국민들이 공소취소를 찬성했다는 식의 궤변을 늘어놓으면서 대통령의 범죄를 없애기 위한 특검을 본격적으로 추진할 것"이라며 "이것만은 막아야 하지 않겠느냐"고 말했다.

송 원내대표는 "민주주의와 법치주의를 지키는 마지막 방파제는 국민 여러분"이라며 "국민 여러분 손으로 위험천만한 민주당의 오만과 독선을 심판해 달라"고 강조했다.

이어 "지난 1년 가까이 집권 여당은 도대체 무엇을 했느냐"며 "부동산 시장을 정상화하기는커녕 각종 규제와 온갖 세금 협박을 남발하더니 집값은 더 뛰고, 전·월세 값은 폭등했다"고 비판했다.

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 21일 오전 서울 여의도 국회에서 6.3 지방선거 대국민 기자회견을 하고 있다. 2026.05.21. [email protected] /사진=김근수

또 "만약에 민주당이 승리하게 된다면 국민들이 찬성했다는 허울 좋은 주장을 하면서 가혹한 세금 폭탄을 투하하는 정책도 본격적으로 추진할 것"이라며 "지옥으로 가고 있는 부동산 시장을 안정시키고 세금 폭탄을 막아내고, 산업현장 파업 대란을 막아내기 위해 국민 여러분의 손으로 민주당을 심판해 달라"고 했다.

아울러 "민주당에 주는 한 표는 지방 정부까지 오만과 독선의 전쟁터로 만드는 것이다. 도덕성과 능력을 갖춘 국민의힘 후보에게 한 표를 달라"며 "민주당에 주는 한 표는 내 집과 재산을 포기하는것이다. 부동산을 안정시키고 세금 폭탄을 막고자 하면 국민의힘에 한 표를 달라"고 호소했다.

이날 대국민 기자회견을 마친 송 원내대표는 곧바로 부산으로 내려가 박형준 부산시장 후보와 박민식 부산 북갑 국회의원 후보 지원 사격에 나섰다.