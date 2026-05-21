김혜경 여사, 자랑스러운 숙명인상 수상…은쌍가락지 기부 '눈길'

[서울=뉴시스] 최동준 기자 = 김혜경 여사가 21일 서울 강남구 한 호텔에서 열린 숙명 창학 120주년 기념 전야제에서 자랑스러운 숙명인상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.05.21. [email protected] /사진=

김혜경 여사가 모교인 숙명여자대학교 창학 120주년 기념 전야제에 참석해 '자랑스러운 숙명인상'을 수상했다.

안귀령 청와대 부대변인은 21일 서면브리핑을 통해 "김 여사는 오늘 저녁 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '숙명여자대학교 창학 120주년 기념 전야제에 참석해 대학 관계자, 동문 등 1000여 명과 함께 창학 120주년을 기념했다"고 밝혔다. 김 여사는 숙명여대 피아노과 85학번이다.

이날 문시영 숙명여대 총장은 김 여사에게 '자랑스러운 숙명인상'을 시상하며 "숙명인이 지닌 지성과 품격, 배려와 나눔의 가치를 몸소 실천하며 우리 사회에 따뜻한 울림과 희망을 전해왔다"며 "모교를 향한 깊은 애정과 변함없는 성원으로 숙명의 발전과 미래를 위한 뜻깊은 여정에 함께 해 준 데 대한 감사와 존경의 마음을 담아 (상을) 수여한다"고 밝혔다.

이날 김 여사는 기념식 축사에 나서 "수많은 시대의 변화와 도전 속에서도 숙명은 언제나 시대가 필요로 하는 인재를 길러내며 우리 사회를 굳건히 지탱해 왔다"며 "그 긴 시간의 중심에는 사람을 향한 믿음과 교육에 대한 진심이 있었다고 생각한다"고 밝혔다

이어 "누군가에게 배움은 새로운 가능성을 열어주고 또 다른 누군가에게는 세상을 살아갈 용기와 희망이 되어준다"며 "숙명은 바로 그런 힘을 수많은 이들에게 전해준 학교였다"고 했다.

그러면서 "숙명은 뛰어난 인재를 길러내는 데 그치지 않고 사람을 존중하는 마음과 공동체를 위한 책임, 그리고 서로를 보듬는 연대의 가치를 함께 가르쳐 왔다"며 "경쟁보다 공존을, 성취만이 아니라 품격을 함께 이야기해왔다"고 했다.

(서울=뉴스1) 이재명 기자 = 김혜경 여사가 21일 서울의 한 호텔에서 열린 숙명 창학 120주년 기념 전야제에서 기념촬영을 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이재명 기자

김 여사는 또 "저는 미래 사회가 혼자 앞서 가는 사람보다 함께 성장할 줄 아는 사람을 더욱 필요로 하게 될 것이라고 생각한다"며 "기술은 세상을 빠르게 변화시킬 수 있지만 공동체를 이끌어 가는 힘은 결국 사람에게서 나온다. 그런 의미에서 숙명이 오랜 시간 지켜온 배려와 연대의 정신은 앞으로 더욱 빛나는 가치가 될 것"이라고 했다.

아울러 "숙명의 가장 큰 자산은 바로 사람"이라며 "학교를 졸업한 이후에도 모교와 후배들을 위해 마음을 모으고 서로의 성장을 응원하는 동문 문화를 접할 때마다 늘 감동을 받았다. 오늘 이 자리에 모인 여러분의 표정과 눈빛을 보더라도 숙명이 왜 특별한 공동체인지를 잘 알 수 있다"고 했다.

김 여사는 "지금 이 순간에도 큰 꿈을 갖고 미래를 위해 최선을 다하고 있는 젊은 숙명인들이 있다"며 "선배 세대가 지켜온 전통 위에 미래 세대의 새로운 상상력과 용기, 그리고 도전 정신이 더해진다면 숙명의 다음 120년은 보다 밝고 자랑스러운 역사로 이어질 것이라 믿는다"고 했다.

안 부대변인은 "김 여사는 단체사진 촬영을 끝으로 일정을 마무리했다"며 "이후 동문들의 악수와 사진 촬영 요청에도 일일이 응하며 인사를 나눴다"고 했다.

또 "김 여사는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 방한 당시 착용해 화제가 됐던 은쌍가락지를 자선경매에 기부했다"며 "해당 은쌍가락지는 금속공예 박해도 명인의 작품으로 자선경매 수익금은 대학 발전기금으로 편입돼 교육 지원 등에 활용될 예정"이라고 덧붙였다.