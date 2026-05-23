한국서 우승한 북한팀…여자축구 '내고향', 日베르디 꺾고 아시아 최정상

23일 오후 경기 수원종합운동장에서 열린 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전 도쿄 베르디 벨레자와 내고향여자축구단의 경기에서 1-0으로 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수들이 기뻐하고 있다. /사진=뉴시스

북한 내고향여자축구단(내고향)이 한국서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL)에서 우승했다.

내고향은 23일 수원종합운동장에서 도쿄 베르디벨라자(베르디)와 2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전을 치러 1-0으로 승리했다. 내고향은 우승 상금으로 100만달러(약 15억1900만원)을 수령하게 됐다.

앞서 내고향은 준결승전에서 수원FC위민에 2-1 역전승을 거둬 결승전에 올랐다. 내고향은 앞서 조별리그에서 베르디에 0-4로 패배했지만 이날 승리로 설욕했다.

내고향은 전반전 내내 베르디와 팽팽한 접전을 치렀다. 그러다 전반 44분 왼 측면에서 정금이 수비 경합을 뚫고 돌파해 김경영에게 패스했고, 김경영은 골키퍼와 일대일 상황에서 침착하게 선제골로 연결시켰다.

후반전에서도 내고향은 기회를 만들었다. 후반 2분 정금이 오른 측면에서 크로스를 올렸고, 쇄도하던 김경영이 헤더로 연결하는 등 추가 골이 기대되는 장면도 나왔다. 후반 24분에는 역습 상황에서 김혜영이 올려준 공을 리명금에 헤더로 연결했으나 골대를 넘겼다. 후반 27분에는 김경영이 중거리에서 슈팅했으나 골키퍼에 막혔다.

베르디는 혼다 모모카에 이어 우지하라 리호나, 우츠기 루미, 마츠나가 미유, 고바야시 리카코를 투입하는 등 분전했다. 다만 득점에 실패하면서 경기가 끝났다.

한편 AWCL은 AFC 회원국의 여자프로축구 최강을 가리는 대회로 준결승부터 중립지역에서 개최된다. 이날 결승전이 열린 수원종합운동장에는 200여개 국내 민간단체를 비롯한 공동응원단 등 관중 약 2700명이 자리했다.