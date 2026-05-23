"김해도 잘 살게 해달라"…이 대통령 부부, 전통시장 민심 경청

(김해=뉴스1) 황기선 기자 = 이재명 대통령이 23일 경남 김해시 봉하마을에서 열린 故 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식을 마치고 이동하고 있다. (공동취재) 2026.5.23/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(김해=뉴스1) 황기선 기자

이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일 경남 김해 외동전통시장을 방문해 시민들과 소통했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑을 내고 "이 대통령과 김 여사가 봉하마을에서 엄수된 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에 참석한 뒤 시장을 예고없이 방문했다"며 이같이 밝혔다. 외동전통시장은 김해의 대표 전통시장으로 다양한 먹거리와 활기찬 상인들의 목소리가 어우러진 공간이다.

휴일이기도 한 이날, 이 대통령 부부가 등장하자 시민들과 상인들은 박수를 보내며 "환영한다" "반갑다"라고 외치는 등 따뜻하게 맞이했다. 한 시민은 "TV에서 보던 것보다 훨씬 젊어 보이신다"고 했고 또 다른 시민은 "우리 아들이 대통령님을 정말 좋아한다"며 반가움을 전했다.

이 대통령 부부는 시장 골목을 천천히 걸으며 시민들과 일일이 인사를 나누고 사진 촬영 요청에도 응했다. 어린아이들에게는 "반가워"라고 먼저 말을 건네며 눈높이를 맞췄고 중학생이라고 소개한 학생들과는 셀카를 찍기도 했다. 사진 촬영 후 학생들이 서로 "사진 빨리 보내줘"라고 외치자 주변에서는 웃음이 터져 나오기도 했다.

이 대통령 부부는 다양한 시장 먹거리도 맛봤다. 꽈배기와 어묵을 맛보고 떡과 옥수수 등을 구입하며 상인들에게 힘을 보탰다.

이 대통령 부부는 또 과일가게에 들러 산딸기와 복숭아를 구입했다. 이 대통령은 "복숭아는 얼마인지" 물었고 상인이 "3만 원"이라고 답했다. 김 여사는 "아직은 비싸다"라며 장바구니 물가를 세심히 살폈다. 복숭아는 이 대통령이 좋아하는 과일로 알려져 있다.

안 부대변인은 "상인들은 최근 경기 상황과 시장 분위기를 허심탄회하게 전했다"며 "이 대통령 부부는 현장의 목소리를 경청했다"고 했다.

안 부대변인은 이어 "반찬가게 직원들은 즉석에서 종이에 '이재명 대통령 환영합니다'라고 적어 들어 보이며 반가움을 표했다"며 "한 미용실에서 머리를 손질하던 시민이 그대로 뛰어나와 함께 사진을 찍는 등 유쾌한 분위기가 이어졌다"고 했다.

이날 이 대통령 부부를 마주친 한 상인은 "장사 잘되게 파이팅 한번만 해 달라"고 요청했고 이 대통령은 밝게 손을 들어 화답했다.

한 시민은 "성남에서 김해로 이사 왔다"며 "김해도 잘살게 해 달라"고 말했고 또 다른 시민은 "취약계층 목소리도 더 많이 들어 달라"고 당부했다. 이 대통령 부부는 고개를 끄덕이며 시민들의 이야기에 귀 기울였다.

시장 방문이 이어지는 동안 시민들은 "이재명 파이팅! 대한민국 파이팅!", "건강 챙기세요", "무리하지 마세요"라며 응원의 마음을 전했다.

이재명 대통령 부부는 마지막까지 손을 흔들며 시민들과 인사를 나눴습니다.

한편 안 부대변인은 "이날 방문은 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식 참석을 마친 뒤 시민들의 삶과 가장 가까운 전통시장을 찾아 민생 현장의 목소리를 직접 듣고 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 상인들을 격려하기 위한 취지로 마련됐다"고 설명했다.