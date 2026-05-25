정청래 "이재명 대통령 지지한다면 이원택 전북지사 만들어달라"

(강진=뉴스1) 김태성 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 12일 전남 강진 제2실내체육관에서 열린 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 전남광주전북 공천자대회에서 이원택 전북특별자치도지사 후보에게 공천장을 수여하고 있다. 2026.5.12/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(강진=뉴스1) 김태성 기자

정청래 더불어민주당 대표가 전북을 찾아 "이재명 대통령을 지지한다면 이원택 전북도지사를 만들어주실 것을 간곡하게 부탁드린다"며 지지를 호소했다. 전북도지사 선거는 이원택 민주당 후보와 금품 제공 의혹으로 당에서 제명된 김관영 무소속 후보 간 치열한 접전이 펼쳐지고 있다.

민주당 지도부는 6·3 전국동시지방선거를 9일 앞둔 25일 전북 정읍에서 현장 중앙선거대책위원회 회의를 열고 이 후보 지원사격에 나섰다.

정 대표는 "이재명 정부가 안정적으로 국정을 돌볼 수 있도록 전북도지사는 민주당의 이 후보를 선택해달라"며 "이 대통령도 민주당원이다. 이 대통령도 민주당, 전북도지사도 민주당, 국회의원도 민주당일 때 전북이 더 발전할 수 있다"고 강조했다.

그러면서 "새만금 투자 등 전북 발전에 절호의 찬스가 왔다. 이재명 정부가 전북 발전에 심혈을 기울이고 있다. 정책엔 예산과 법이 뒷받침돼야 한다. 예산과 법은 민주당이 아니면 불가능하다"며 "이 대통령과 민주당, 이 후보가 톱니바퀴처럼 어긋남 없이 일할 수 있도록 도와달라"고 거듭 말했다.

정 대표는 "전북 민심을 믿는다. 민주당에 부족함을 느끼고 서운한 점이 있더라도 지금까지 사랑해주신 만큼 민주당 소속 후보들을 아끼고 선택해달라"며 "'에이 아무리 그래도 민주당 뽑아야지', '이 대통령 도와주려면 이원택을 찍어야지' 하시는 분들이 있다고 들었다. 잘 알고 있다. 잘 새겨듣고 겸손하게 일하겠다"고 했다.

김관영 무소속 후보에 대해선 십자포화를 퍼부었다. 정 대표는 전북도지사 출마를 놓고 이 대통령과 교감했다고 주장한 김 후보를 향해 "선을 넘어도 한참 넘었다"며 "청와대에 확인해보니, 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다. 심각한 허위사실 유포"라고 비판했다.

이어 "이 부분만큼은 그냥 넘어가기 어렵다. 이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박이다. 대통령에게 크나큰 누를 끼친 것이다. 아무렴 이재명 대통령이 무소속 후보와 상의했겠나. 이 부분에 대해선 자세하게 직접 해명하고 사과할 일이 있다면 사과하라"고 촉구했다.

한병도 원내대표도 "김 후보가 '사천'을 주장하는데 본인의 정치적 활로를 뚫기 위한 유언비어에 불과하다"며 "민주당이 후보 자격을 상실시킨 본질은 정청래 대표의 사천이 아니라 현금 살포였다. 오직 민주당의 승리를 위한 고뇌에 찬 결단이었다"며 "본인의 득표에 이 대통령을 이용하고 이 대통령을 선거판에 더 이상 끌어들이지 말라. 아무리 급해도 넘지 말아야 할 선이 있다"고 말했다.