전북 초박빙에 與지도부 총출동…野투톱, TK·충남서 투트랙 총력 지원

(전주·대구=뉴스1) 유경석 기자,유승관 기자 = 정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)와 장동혁 국민의힘 대표가 25일 각각 전북 전주시 전북대학교 구정문 앞과 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 열린 대구·경북 공동 비전선포식에서 인사말을 하고 있다. 2026.5.25/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(전주·대구=뉴스1) 유경석 기자,유승관 기자

6·3 전국동시지방선거를 9일 앞두고 여야 지도부가 막판 지원 유세에 총력전을 펴고 있다. 더불어민주당은 전통적 텃밭인 전북도지사 선거가 김관영 무소속 후보의 선전으로 초박빙 양상을 보이자 지도부가 직접 견제에 나섰고, 국민의힘은 당 지도부가 대구·경북과 충남을 나눠 찾는 '투트랙' 유세로 보수층 결집과 중원 공략을 병행했다.

정청래 민주당 대표는 25일 오전 전북 정읍에서 열린 현장 중앙선거대책위원회 회의에서 김 후보를 향해 "선을 넘어도 한참 넘었다"고 비판했다. 김 후보가 무소속 출마 과정에서 이재명 대통령과 교감했다는 취지로 발언한 데 대한 반박이다.

정 대표는 "'김 후보가 이 대통령에게 무소속 출마를 보고했다'는 보도가 있었다"며 "아무렴 이재명 대통령이 무소속 후보와 상의했겠나. 이 부분에 대해선 자세하게 직접 해명하고 사과할 일이 있다면 사과하라"고 촉구했다.

김 후보는 지난 20일 전북CBS '라디오X'에서 무소속 출마를 선언하며 이 대통령과 교감이 있었느냐는 질문에 "무소속 출마의 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적은 있다"고 답했다. 이날 BBS라디오 '금태섭의 아침저널'에서도 김 후보는 "대통령께 부담을 드리고 싶지는 않지만, 대통령께 '무소속 출마가 불가피하다'고 말씀드리는 게 저로서는 예의"라며 "대통령의 반응을 말씀드리는 건 적절치 않다"고 말했다.

[천안=뉴시스] 최영민 기자=더불어민주당 한병도 원내대표가 25일 오후 충남 천안시 신부동에 자리한 박수현 충남도지사 후보 선거사무소를 방문해 인사말을 하고 있다. 2026.05.25 [email protected] /사진=최영민

이에 대해 정 대표는 "청와대에 확인해보니 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다"며 "청와대 관계자의 말이 맞다면 이건 심각한 허위사실 유포가 아니냐. 이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박이고 대통령에게 크나큰 누를 끼친 것"이라고 했다. 한병도 민주당 원내대표도 "이 대통령과 청와대를 본인의 정치적 득세를 위해 선거판에 더 이상 끌어들이지 말라"며 "본인의 득표에 이 대통령을 이용하지 마시라. 아무리 급해도 넘지 않아야 할 선이 있다"고 밝혔다.

민주당은 김 후보 지원 움직임에 대한 당내 단속에도 나섰다. 조승래 사무총장은 전날 간담회에서 "전북도당으로부터 무소속 후보를 지원했던 당원 3명에 대해 자체적으로 징계 절차에 들어간다는 보고를 받았다"며 "첫 사례가 될 것 같다"고 말했다.

정 대표는 이날 회의에서 "이 대통령을 지지한다면 이원택 전북도지사를 만들어주실 것을 간곡하게 부탁드린다"며 "민주당에 부족함을 느끼고 서운한 점이 있더라도 민주당 소속 후보들을 아끼고 선택해달라"고 호소했다.

국민의힘은 당 지도부 투톱이 지역을 나눠 도는 방식으로 막판 지원 유세를 이어갔다. 장동혁 상임선거대책위원장은 보수 텃밭인 대구·경북을, 송언석 공동선거대책위원장은 스윙 보터가 많은 충남을 찾았다.

[서울=뉴시스] 김금보 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 22일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 2026.05.22. [email protected] /사진=김금보

장 위원장은 이날 오전 중앙선거대책위원회의를 마친 뒤 대구시당에서 열린 대구·경북 공동 비전선포식에 참석했다. 장 위원장은 "이재명과 더불어민주당이 입만 열면 통합과 지역 경제, 지역의 균형 발전을 이야기하고 있지만 실제로는 지역 갈라치기에 몰두하고 있다"며 "이런 무능하고 무책임한 정권과 더불어민주당 후보에게 대구와 경북을 맡길 수는 없다"고 말했다.

이어 "진정한 경제 전문가, 경제시장인 추경호 후보, 그동안 경북지사로서 유능함을 인정받은 이철우 후보, 이 두 분이 대구와 경북에 새로운 미래를 열어갈 것"이라며 "대구와 경북의 새로운 도약을 위해서는 추경호 대구시장과 이철우 경북지사가 반드시 필요하다"고 했다.

장 위원장은 이후 대구 수성못 일대에서 도보 유세를 했고, 경북 구미 새마을중앙시장에서도 유세를 이어갔다.

송 위원장은 중앙선대위 회의 참석 뒤 충남으로 이동했다. 송 위원장은 충남 당진시장 오거리 일대에서 오성환 당진시장 후보 유세를 지원한 데 이어 공주 산성시장으로 이동해 김태흠 충남지사 후보, 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보, 최원철 공주시장 후보 지원에 나섰다.