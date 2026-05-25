[현장+]"정청래 물러가라" "사당화 반대" 기습시위…혼돈의 與 전북 현장

[전주=뉴시스] 김얼 기자 = 정청래사당화저지 범도민대책회의 관계자들이 25일 전북 전주시 전북대학교 구정문에서 열린 더불어민주당 전북특별자치도당 집중유세 현장에서 기습시위를 열고 정청래 더불어민주당 당대표의 사퇴를 촉구하고 있다. 2026.05.25. [email protected] /사진=김얼

"정청래는 물러나라!"

25일 오후 전북대학교 구정문 앞. 광장은 이원택 더불어민주당 전북도지사 후보 지원차 전북을 찾은 정청래 민주당 대표를 보기 위해 몰려든 시민들로 북적였다.

인파 사이에서 유세 차량에 탑승한 정 대표가 마이크를 쥐고 발언을 시작하자 유세차량 앞으로 4~5명의 도민이 '정청래 OUT' '정청래는 물러가라'라고 적힌 피켓을 들고 난입했다. '민주당 사당화저지 범도민 대책회의' 소속으로 추정되는 시위대는 "정청래 사퇴하라""사당화 반대한다, 정청래 폭망한다"고 외쳤다.

경호인력과 경찰이 투입돼 곧바로 수습에 나섰지만, 유세 현장은 시위대와 민주당 지지자들 간의 충돌로 번졌다. 이들은 사태 진압 후에도 정 대표 발언 중간중간 "정청래는 사퇴하라"와 "정청래 화이팅"이라는 구호를 동시에 외치는 등 신경전을 벌였다.

[전주=뉴시스] 김얼 기자 = 정청래사당화저지 범도민대책회의 관계자들이 25일 전북 전주시 전북대학교 구정문에서 열린 더불어민주당 전북특별자치도당 집중유세 현장에서 기습시위를 열고 정청래 더불어민주당 당대표의 사퇴를 촉구하고 있다. 2026.05.25. [email protected] /사진=김얼

기습 소동에 잠시 당황한 기색을 비쳤던 정 대표는 다시 마이크를 쥐고 "새만금을 개발하려면 여러 특별법안이 필요하다. 그 법은 민주당이 국회에서 통과시킨다. 민주당 후보를 뽑아주셔야 하지 않겠냐"며 "여러분들이 이렇게 이원택을 많이 응원해주시니까 힘이 난다. 오늘 열기를 보니까 이원택이 될 것 같은데 맞느냐"고 외쳤다.

정 대표는 "이재명 대통령이 전북 발전을 위해 새만금에 투자하기로 결정했는데 그것을 이원택이 완성하도록 하겠다. 이 후보를 뽑아주면 다른 지역보다 훨씬 더 전폭적으로 지원하겠다"고 약속했다. 이어 "이 대통령을 지지하는 도민들은 모두 이원택을 찍어달라. 안정적인 국정 운영을 위해 그냥 이기는 것이 아니라 압도적 표차로 이길 수 있도록 도와달라"고 말했다.

이 후보는 김관영 무소속 후보를 겨냥해 "무소속 후보로 당정청 사이에서 우리 전북의 비전과 국가 예산을 조율할 수 있겠냐"고 했다. 또 "정청래 대표를 공격하고 민주당을 분열시키고 이 대통령까지 끌어들여서 자기 이익을 취하려고 한다. 심판해야 하지 않겠냐"고 호소했다.

그러면서 "민주당 경선 과정이 공정했음에도 불구하고 이것이 불공정하다, 자기가 피해자라고 주장하는 것이 말이 되냐"며 "자기가 제명된 건 현금 살포, 금품 살포 때문이다. 민주주의 나라에선 중대 범죄다. 전북도민들을 이렇게 우롱해도 되냐"고 주장했다. 이어 "이번 선거는 가짜와 진짜의 싸움이다. 당을 분열시키는 모든 시도에 단호히 맞서야 한다"고 했다.

전북지사 선거에선 이 후보와 김 후보 간 초박빙 승부가 펼쳐지고 있다. 민주당은 김 후보를 지원한 당원들을 상대로 징계 절차를 밟기로 하는 등 전북 사수에 사활을 건 모습이다. 김 후보도 "내가 당선되면 정 대표는 사퇴해야 한다"며 연신 각을 세우고 있다.