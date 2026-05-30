오후 3시 사전투표율 19.77%…전남 34.3% 최고·대구 16.6% 최저

[서울=뉴시스] 이영환 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표 마지막날인 30일 오후 서울 영등포구 여의동주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하고 있다. 2026.05.30. /사진=이영환

6.3 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 3시 기준 전국 투표율이 19.77%(누적 기준)를 기록했다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 3시까지 전국 유권자 4464만9908명 중 882만9461명이 투표했다.

2022년 치러진 제8회 지방선거 사전투표의 같은 시간 투표율(17.38%)보다 2.39%포인트(p) 높다.

지역별로는 전남이 34.34%로 가장 높았다. 전북도 30.49%로 30%대를 돌파했다. 대구는 15.61%로 전국에서 가장 낮았다.

이외 △광주·강원 23.44% △세종 22.68% △경남 20.85% △충북 20.15% △제주 19.67% △서울 19.62% △경북 19.35% △충남 19.20% △대전 18.77% △울산 18.61% △인천 18.01% △부산 17.91% △경기 17.39% 순으로 투표율이 높았다.

사전투표는 이날 오후 6시까지 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다. 사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털사이트에서 확인할 수 있다.

주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있다. 모바일 신분증은 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션을 실행하면 된다. 화면 캡처 이미지는 사용할 수 없다.