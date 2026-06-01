정청래, 한화 폭발사고 현장 방문..."대전시당 피해 지원실 설치"

(대전=뉴스1) 신웅수 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장을 방문해 현장을 살펴보고 있다. 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대전=뉴스1) 신웅수 기자

정청래 더불어민주당 대표가 대전 한화에어로스페이스 폭발사고 현장을 둘러본 후 "당에서 할 수 있는 것들은 다 하겠다"고 밝혔다. 정 대표는 대전시당에 피해 지원실을 설치해 사고 수습에 필요한 부분을 협조키로 했다.

정 대표는 1일 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장 방문을 마친 후 기자들과 만나 "현장을 둘러봤다. 일어나선 안 될 대형참사가 발생해서 참담함을 금할 길이 없다"며 이같이 강조했다. 현장엔 조승래 사무총장과 국회 행정안전위원회 여당 간사인 윤건영 의원, 박정현 대전시당 위원장 등이 참석했다.

굳은 표정의 정 대표는 "대형 폭발사고로 돌아가신 분들의 명복을 빌고 유족에게 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "부상자도 계시는데 조속한 쾌유를 빌고 안전한 일상으로 돌아오시길 바란다"고 말했다.

그러면서 "소방 당국에 물어보니 아직 화재 폭발 원인은 알 수 없다고 한다. 위험물질을 다루는 작업 현장인 만큼 안전에 완벽히 했어야 함에도 대형 참사가 발생해 참 안타깝다"며 "열기가 사라진 후에 원인 조사에 들어간다고 한다. 현장에 있던 김영훈 고용노동부 장관에게 철저한 원인 조사를 당부했고 한화 측엔 유족과 부상자들이 원하는 것에 최대한 협조할 것을 부탁했다"고 설명했다.

(대전=뉴스1) 신웅수 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장을 방문해 현장을 살펴보고 있다. 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대전=뉴스1) 신웅수 기자

정 대표는 또 대전시당 차원의 지원 외에도 당내 재난안전책위원회를 가동해 사고 원인을 조사하고 재발 방치 대책에 대해 논의하기로 했다.

재난안전대책위 위원장인 윤 의원은 "이곳에서 사고가 2018년, 2019년에도 있었다고 한다. 시스템적인 문제가 없었는지, (안전) 매뉴얼은 잘 챙겼는지, 사고 원인은 무엇인지 철저하게 파헤치고 유족의 바람들이 잘 챙겨지도록 하겠다"고 말했다.

이어 "근본적으로 산업안전 사고를 줄일 수 있는 방법을 최대한 빨리 당에서 마련하겠다"고 말했다.