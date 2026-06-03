'보수 심장' 대구도 초박빙…추경호·김부겸 개표 끝까지 모른다

[대구=뉴시스] 이무열 기자 = 김부겸(왼쪽) 더불어민주당 대구시장 후보가 25일 오전 대구 달성군 유가파출소 앞에서, 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 대구 동구 불로전통시장 인근에서 각각 지지를 호소하고 있다. 2026.05.25. [email protected] /사진=이무열

보수 텃밭으로 꼽혀온 대구시장 선거가 출구조사에서 초박빙 경합으로 나타났다.

3일 KBS·MBC·SBS 등 방송 3사가 6·3 전국동시지방선거 투표 종료 직후 발표한 출구조사에 따르면 대구시장 선거에서 추경호 국민의힘 후보는 49.9%, 김부겸 더불어민주당 후보는 49.1%를 기록했다. 두 후보의 격차는 0.8%P(포인트)에 불과했다.

JTBC 예측조사에서는 순위가 뒤집혔다. JTBC 조사에서 김 후보는 49.7%, 추 후보는 49.2%로 나타났다. 김 후보가 0.5%P 앞섰지만 격차가 크지 않아 실제 당락은 개표 막판까지 지켜봐야 할 것으로 보인다.

대구는 국민의힘 핵심 지지 기반으로 분류돼 온 지역이다. 그러나 이번 조사에서 민주당 후보가 국민의힘 후보와 사실상 접전권에 들어서면서 국민의힘은 대구 수성조차 장담하기 어려운 상황을 맞게 됐다.

개표 결과 추 후보가 승리하더라도 신승에 그칠 경우 국민의힘에는 적지 않은 정치적 부담이 될 전망이다. 반대로 김 후보가 역전에 성공할 경우 보수 텃밭 대구에서 민주당 후보가 대구시장 선거를 가져가는 상징적 이변으로 기록될 수 있다.

한편 방송 3사 조사는 한국리서치·입소스·코리아리서치인터내셔널이 진행했다. 오전 6시~오후 6시 전국 615개 투표소에서 전국 16개 시도 투표자 10만 8727명을 대상으로 했다. 매 5번째 투표자 간격으로 진행했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±1.7~4.1%p다.