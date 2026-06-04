재보궐선거 민주 9·국힘 4...한동훈까지 국회 입성

(서울=뉴스1) 김초희 디자이너 = 전국 14곳에서 실시된 국회의원 재·보궐선거 개표가 진행 중인 가운데 더불어민주당은 9곳, 국민의힘은 4곳, 무소속 1곳에서 앞선 것으로 나타났다. 4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 4시 30분 기준 전국 재·보궐선거 개표율은 90.05%다. Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김초희 디자이너

6·3 재보궐선거에서 부산 북갑에 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표가 당선됐다. 조국 조국혁신당 대표는 낙선했고, 국민의힘은 총 4군데서 승리를 거두며 의석 수를 기존보다 크게 늘렸다. 광역 지방자치단체장 선거와는 달리 국민의힘이 선전했다는 평가가 나온다.

4일 오전 중앙선거관리위원회에 따르면 국회의원 재보궐선거가 열린 지역구 14곳 중 민주당 후보는 총 9곳, 국민의힘은 4곳, 무소속은 1곳에서 당선됐다. 가장 눈에 띈 것은 한 전 대표의 원내 입성이다. 한동훈 당선인은 이날 당선이 확정된 뒤 "역사적인 승리로 북구의 미래와 재건의 길을 열어주신 위대한 시민들에게 감사하다"며 "(저를 선택해준 의미를) 대한민국 정치 발전과 정치 재건의 성과를 내는 데 잘 새기겠다"고 밝혔다.

또 다른 격전지였던 경기 평택을에서는 유의동 국민의힘 후보가 당선됐다. 유 당선인은 "참 어려운 선거였다. 시민들이 어려운 시기에 중차대한 임무를 제게 허락하신 이유가 있을 것"이라며 "주어진 소임을 무겁게 받아들이면서 명령을 따라 걸어가겠다"고 소감을 밝혔다.

국민의힘은 이 외에도 대구 달성, 울산 남갑, 충남 공주·부여·청양에서 각각 당선인을 배출했다. 민주당은 인천 연수갑 송영길, 인천 계양을 김남준, 경기 안산갑 김남국, 전북 군산-김제-부안갑 김의겸, 경기 하남갑 이광재, 충남 아산을 전은수 등이 유력하거나 당선이 확정됐다.

이번 재보궐선거가 치뤄진 선거구 14곳 중 대구 달성을 제외한 13곳은 민주당 지역구였다. 민주당은 추가로 4석을 더 야당에 내주게 됐다. 시도지사 선거에서 좋은 성과를 낸 것과 달리 재보궐선거에서는 민주당이 사실상 패했다는 평가가 나온다.

다만 친명계 인사들이 잇달아 국회에 입성하면서 이재명 대통령은 원내에 우군을 추가로 확보할 수 있게 됐다. 김남준, 전은수는 청와대 대변인, 김남국은 원조 친명 그룹인 '7인회' 출신이다. 임문영은 이 대통령의 성남시장 시절 정책보좌관을 지냈다.