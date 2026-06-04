'李정부 출신' 우상호·김남국·김남준·전은수 '당선'…김병욱·하정우 낙선

[춘천=뉴시스] 조성봉 기자= 우상호 더불어민주당 강원특별자치도지사 후보가 4일 춘천시 민주당 강원도당에서 당선이 확실시되자 미소를 짓고 있다. (사진=우상호 캠프 제공) 2026.06.04. [email protected] *재판매 및 DB 금지 /사진=조성봉

6·3 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거에 출사표를 낸 이재명정부 청와대 출신 인사들이 엇갈린 성적표를 받았다.

4일 중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 청와대 정무수석비서관 출신인 우상호 더불어민주당 강원지사 후보는 현역인 김진태 국민의힘 후보를 꺾고 당선됐다. 우 후보는 민주당이 이번 지방선거를 앞두고 처음으로 공천을 확정한 인사다.

우 후보는 이날 새벽 당선이 확정된 직후 강원 춘천시 민주당 강원도당에서 기자들과 만나 "도민들이 제게 마음을 많이 열어주셨다. 자만하지 말고 끝까지 강원도를 위해 열심히 뛰어달라는 주문이라고 생각한다"며 "도민의 삶 속으로 더 넓고 깊게 다가가겠다"고 말했다.

디지털소통비서관 출신인 김남국 민주당 경기 안산갑 국회의원 재선거 후보도 김석훈 국민의힘 후보를 꺾고 재선에 성공했다. 대변인을 지낸 김남준 민주당 인천 계양을 국회의원 보궐선거 후보와 전은수 충남 아산을 국회의원 보궐선거 후보도 나란히 원내 입성에 성공했다.

반면 AI미래기획수석비서관을 지낸 하정우 민주당 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보는 한동훈 무소속 후보에 약 1500표 차이로 석패했다. 정무비서관을 지낸 김병욱 민주당 성남시장 후보도 현직인 신상진 국민의힘 후보에 밀려 고배를 마셨다.