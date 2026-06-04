'무소속' 김관영 낙선 "결과 존중…전북의 열망 가슴에 품겠다"

김관영 무소속 전북도지사 후보가 3일 전북 전주시 선거사무소에서 제9회 전국동시지방선거 출구조사 결과 발표를 보고 있다./사진=뉴스1

민주당에서 제명된 후 무소속으로 출마했다 낙선한 김관영 전북도시자 후보는 4일 "이번 결과를 존중한다"며 "전북의 발전을 바라는 도민 여러분의 열망을 끝까지 가슴에 품겠다"고 밝혔다.

김 후보는 이날 SNS(소셜미디어)에 "도민의 선택을 겸허히 받아들인다"며 이같이 적었다. 그는 "먼저 저를 믿고 지지해주신 모든 도민 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "비록 선거에서는 패배했지만, 이번 선거를 통해 전북도민의 뜻이 얼마나 강한지 분명히 확인할 수 있었다"고 썼다.

김 후보는 "누구도 예상하지 못했던 큰 도민의 바람이 일어났고 전북의 미래는 도민이 결정해야 한다는 목소리가 전북 곳곳에서 울려 퍼졌다"며 "비록 김관영은 패배했지만, 도민의 뜻은 결코 패배하지 않았다"고 했다.

김 후보는 "앞으로도 전북의 성공과 도민의 행복을 위해 제가 해야 할 역할을 다하겠다"며 "함께해 주신 모든 분께 다시 한번 감사드린다. 전북의 선택은 언제나 도민이 한다"고 썼다.

중앙선거관리위원회에 따르면 오전 7시 기준 이원택 민주당 후보는 51.22%(47만3436표)를 얻어 김관영 무소속 후보(41.78%·38만6152표)를 제치고 당선을 확정지었다.