전국 최초 기초의원 '10선'…무소속 이재갑 "아직 할 일 많다"

경북 안동에서 전국 최초로 기초의원 10선 기록이 탄생했다. 주인공은 무소속 이재갑(72) 안동시의원 당선인이다. 사진은 이재갑 안동시의원 당선인. /사진=뉴시스

경북 안동에서 전국 최초로 기초의원 10선 기록이 탄생했다. 주인공은 무소속 이재갑(72) 안동시의원 당선인이다.

5일 뉴시스와 뉴스1에 따르면 이 당선인은 6·3 전국동시지방선거에서 안동시의원에 출마해 당선되며 전국 최초 기초의원 10선이라는 새 역사를 썼다.

이번 당선으로 그는 전국 최다선 기초의원 기록을 단독으로 보유하게 됐다. 기존 최다선 기록은 이 당선인과 강필구 영광군의회 의원이 함께 보유한 9선이었다. 하지만 강 의원이 이번 선거에 출마하지 않으면서 이 당선인이 최초의 10선 의원으로 이름을 올렸다.

이 당선인은 1991년 초대 안동군의원으로 정치에 입문한 이후 35년간 단 한 번의 낙선 없이 연속 당선 기록을 이어왔다.

안동군과 안동시의 통합, 지방자치 제도의 변화 등 지역사회의 굵직한 변화를 현장에서 지켜본 그는 지방의회의 산증인으로 평가받는다. 특히 대부분의 선거를 무소속으로 치르며 오랜 기간 주민들의 신뢰를 받아온 점도 눈길을 끈다.

지역 주민들은 그를 두고 "마을회관과 경로당, 영농 현장 등을 수시로 찾아 작은 민원도 직접 챙기는 생활 정치인"이라고 평가한다.

이 당선인은 당선 소감으로 "시민과 지역사회를 위해 다시 일할 기회를 얻게 돼 감사하다"며 "10선이라는 기록보다 아직 해결해야 할 지역 현안이 많다는 점이 더 중요하다"고 밝혔다.

이어 "국민 다수가 반대하는 기초의원 정당공천제와 지방소멸을 심화시키는 선거구 획정 문제는 개선이 필요하다"며 "전국 기초의원들과 함께 제도 개선 방안을 마련하고 실천해 나가겠다"고 말했다.