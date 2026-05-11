"실종 초등생, 삼성 유니폼 입어" 주왕산 오르다 어디로...이틀째 수색

가족과 함께 주왕산국립공원을 찾은 11세 남아가 홀로 주봉 방향으로 산행에 나섰다가 실종됐다. /사진=뉴스1

가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 대구 한 초등학생이 실종돼 당국이 이틀째 수색 작업을 벌이고 있다.

11일 뉴스1·뉴시스에 따르면 전날 오후 가족과 함께 대구에서 출발해 주왕산국립공원을 찾은 A군(11)이 혼자 주봉 방향으로 산행에 나섰다가 실종됐다.

A군 부모는 전날 오후 5시53분쯤 소방 당국에 실종 신고했다. 소방과 경찰은 인력과 장비를 투입해 수색에 나섰지만 현재까지 A군을 발견하지 못했다.

국립공원 내 CC(폐쇄회로)TV 확인 결과 A군이 범죄에 연루된 정황은 없는 것으로 파악됐다.

당국은 실종 이틀째인 이날 인력 96명과 헬기 1대 등을 동원해 주왕산국립공원 일대를 중심으로 수색을 이어가고 있다.

키 145㎝가량에 마른 체형인 A군은 실종 당시 삼성 라이온즈 모자와 유니폼을 입고 파란색 운동화와 노란색 바람막이를 착용한 상태였던 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "실종 신고를 접수하고 관계기관과 합동 수색 진행 중"이라며 "현재까지 특이 사항은 확인되지 않았다"고 했다.