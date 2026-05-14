[오늘 날씨] "더워요"…낮 최고 31도, 미세먼지는 '좋음'

목요일인 14일 전국이 맑은 가운데 수도권을 중심으로 낮 최고기온이 31도까지 오르는 등 초여름 더위가 찾아오겠다. /사진=뉴시스

목요일인 오늘(14일) 전국이 맑은 가운데 수도권을 중심으로 낮 최고기온이 31도까지 오르는 등 초여름 더위가 찾아오겠다.

14일 기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 12~15도, 낮 최고기온은 18~31도로 예보됐다. 이는 평년보다 높은 기온이다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 15도 △인천 14도 △춘천 14도 △강릉 15도 △대전 14도 △대구 15도 △전주 15도 △광주 15도 △부산 15도 △제주 14도 등이다.

예상 낮 최고기온은 △서울 31도 △인천 29도 △춘천 28도 △강릉 20도 △대전 30도 △대구 26도 △전주 29도 △광주 28도 △부산 23도 △제주 24도 등이다.

전국 하늘은 대체로 맑겠으나 남부 지방 일부에는 오후부터 구름이 많아지겠다. 수도권과 충청권에서 낮 기온이 약 30도까지 오르면서 일교차가 15도 안팎까지 벌어지겠다.

전라권과 경남 서부 내륙에는 오후 한때 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 광주·전남과 전북, 경남 서부 내륙 5~20㎜다. 소나기가 내리는 곳에선 돌풍과 천둥·번개가 동반될 가능성도 있다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 오전까지 미세먼지가 축적되는 지역이 일부 있겠으나 오후부터 농도가 낮아질 것으로 예상된다.