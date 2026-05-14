광주 여고생 살해범, 23살 장윤기…체포 당시 무직

살인·살인미수 등 혐의로 구속된 장윤기의 신상정보가 14일 공개됐다./사진=광주경찰청 누리집

광주에서 일면식 없는 여고생을 흉기로 살해한 장윤기(23)의 신상정보가 14일 공개됐다.

광주경찰청은 살인·살인미수 등 혐의로 구속된 장윤기의 얼굴 사진과 이름, 나이 등 신상정보를 이날 오전 7시 누리집에 게시했다. 신상정보 게시 기간은 오는 6월 15일까지다.

경찰은 지난 8일 신상정보 공개를 결정했지만 장윤기가 동의하지 않아 5일간 유예기간을 거쳐 이날 게시했다. 광주에서 신상이 공개된 흉악범죄 피의자는 장윤기가 처음이다.

장윤기는 지난 5일 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 인도에서 귀가하던 고등학생 A양(17)을 흉기로 살해하고, A양을 도우려던 고등학생 B군(17)도 흉기로 찔러 상해를 입힌 혐의로 구속됐다. 피해자들과는 일면식 없는 사이로 조사됐다.

흉기를 현장 인근에 버리고 도주한 장윤기는 범행 약 11시간 만인 오전 11시24분쯤 자신의 주거지 인근에서 경찰에 체포됐다. 그는 특정한 직업 없이 아르바이트하던 것으로 파악됐다.

장윤기는 당초 경찰 조사에서 "사는 게 재미없어 자살을 고민하려 했다. 죽을 때 누구라도 데려가고 싶었다"며 "배회하다 마주친 A양을 보고 충동적으로 범행했다"고 진술했다.

하지만 우발적 범행을 주장했던 것과 달리 주도면밀한 모습을 보여 경찰은 계획범죄 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

경찰은 보강 수사를 마치고 이날 오전 장윤기를 검찰에 송치할 예정이다.