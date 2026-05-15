"유치원 안 가" 5세 아이, 알고 보니…"짐짝처럼 '질질', 학대 당해"

지난달 27일 충남 서산시 한 초등학교 병설 유치원에서 아동학대가 발생했다는 내용의 고소장이 접수돼 경찰이 수사 중이다. /사진=YTN 방송화면 캡처

충남 서산시 한 초등학교 병설 유치원에서 아동학대가 있었다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

15일 YTN 보도에 따르면 서산시 한 초교 병설 유치원에서 지난달 27일 아동학대가 발생했다는 내용의 고소장이 경찰에 접수됐다.

피해 아동의 엄마가 유치원 담임교사를 돕는 '근로지원인'이 아이를 계단에서 짐짝처럼 질질 끌고 가는 장면을 직접 목격한 것으로 전해졌다.

관련 영상에는 근로지원인 여성이 5세 아이 양팔을 붙잡고 계단 아래로 끌고 가는 모습이 담겼다. 아이는 "싫어, 싫어"라고 울부짖고 있었다.

피해 아동은 또래보다 발달이 늦어 지난 3월부터 해당 유치원에 다니고 있었다. 어머니는 "아이가 계속 등원을 거부하는 것에 의문을 품던 중 학대 장면을 보게 됐다"며 "억장이 무너졌다"고 토로했다.

문제 제기가 이뤄지자 근로지원인은 피해 아동 어머니에게 사과한 뒤 일을 그만뒀다. 아이 부모는 근로지원인을 아동학대 혐의로, 담임교사를 아동학대방임 혐의로 고소했다.

학교 측은 사건 당시 담임교사가 계단 아래에 있었던 것으로 보이고, 근로지원인은 직접 채용하지 않아 자신들이 처벌할 수 없으나 피해 사실을 교육지원청에 신고했다고 밝혔다.