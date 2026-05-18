경찰청장 직무대행, 5.18 순직경찰 묘역 참배…"희생정신 계승"

(서울=뉴스1) 황기선 기자 = 유재성 경찰청장 직무대행이 1일 오전 서울 서대문구 경찰청 무궁화회의실에서 열린 '전국 경찰 지휘부 화상회의'에서 모두발언을 하고 있다. Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 황기선 기자

유재성 경찰청장 직무대행이 제46주년 5.18 민주화운동 기념일을 맞아 고 안병하 치안감 등 순직경찰관을 추모했다.

18일 경찰에 따르면 유 직무대행과 경찰청 지휘부는 이날 오전 서울 동작구 국립서울현충원에 안장된 5.18 순직경찰관 6명의 묘역을 참배했다.

안 치안감은 5.18 민주화운동 당시 전라남도 경찰국장으로 재직하며 시민 희생을 우려해 신군부의 발포 명령을 거부한 인물이다. 그는 시위 진압 경찰관에게 무기 사용과 과잉 진압을 금지하도록 지시했다.

이후 신군부 지시에 불복했다는 이유로 보안사령부에 연행돼 고초를 겪었고 면직됐다. 안 치안감은 그 후유증으로 투병하다 1988년 순직했다. 2006년 국가유공자로 인정됐고, 2015년 전쟁기념사업회 '호국인물', 2017년 경찰청 '올해의 경찰영웅'으로 선정됐다.

당시 목포경찰서장이던 고 이준규 경무관도 계엄군의 부당한 강경 진압 지시를 거부했다. 이 경무관은 무고한 시민 피해를 막기 위해 실탄 발포 금지와 무기 소산 조치 등을 했다. 그는 1985년 고문 후유증과 지병으로 순직했으며, 2020년 경찰청 '올해의 경찰영웅'으로 선정되고 2021년 국가유공자로 인정됐다.

국립서울현충원에는 5·18 당시 순직한 전남 함평경찰서 소속 고 정충길 경사, 고 강정웅 경장, 고 이세홍 경장, 고 박기웅 경장의 유해도 안장돼 있다.

경찰청은 경찰영웅 추모에 그치지 않고 과거 민주화운동에 대한 위법한 공권력 행사로 정부포상을 받은 대상자를 조사해 서훈 취소 등을 적극 추진할 계획이다.

유 직무대행은 "불의에 항거한 고 안병하 치안감, 고 이준규 경무관과 그 뜻에 함께한 선배 경찰관들의 숭고한 희생정신을 계승하겠다"며 "과거의 잘못된 역사를 바로잡고 14만 경찰관 모두가 헌법과 인권이라는 경찰 활동의 절대적 가치를 되새기면서 국민의 생명과 안전을 지키는 본연의 임무에 충실하겠다"고 밝혔다.