청주 노래방서 흉기로 지인 살해…60대 남성 신상, 27일 공개된다

지난 9일 오전 5시쯤 충북 청주시 흥덕구 한 노래방에서 지인들에게 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 하고 1명을 다치게 한 혐의를 받는 60대 남성의 이름, 나이, 사진 등 신상정보가 오는 27일부터 30일간 공개된다. /사진=뉴스1

충북 청주 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 지인을 살해한 60대 남성의 신상정보가 오는 27일 공개된다.

18일 뉴스1·뉴시스에 따르면 충북경찰청은 살인 혐의로 구속된 60대 A씨에 대한 신상정보공개 심의위원회를 열고 공개를 결정했다.

심의위원들은 이 사건 피해의 중대성과 범행의 잔인성이 인정되고 범행 증거가 충분한 점, 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 A씨 신상 공개가 필요하다고 판단한 것으로 전해졌다.

다만 A씨가 심의위 결정에 이의를 제기함에 따라 5일간 유예기간을 거친 뒤 공개하기로 했다. A씨 실명과 나이, 얼굴은 오는 27일부터 다음 달 25일까지 30일간 충북경찰청 홈페이지에 게시된다.

A씨는 지난 9일 오전 5시쯤 청주시 흥덕구 운천동 한 상가 지하 1층 노래방에서 지인인 50대 B씨와 40대 C씨에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는다. B씨는 현장에서 숨졌고 C씨는 크게 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다.

A씨는 C씨 신고로 출동한 경찰에 의해 현장에서 긴급 체포됐다. 그는 자신을 무시했다는 이유로 피해자들과 승강이를 벌이다 범행한 것으로 조사됐다.