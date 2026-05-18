삼성전자 노사, 2차 사후조정 전반전 종료…좁히지 못한 입장차

[세종=뉴시스] 강종민 기자 = 여명구 삼성전자 사측 대표(오른쪽)와 최승호 노조측 대표가 18일 세종시 정부세종청사 중앙노동위원회에서 사후조정 2차회의를 마친 뒤 회의장을 나서고 있다. 2026.05.18. [email protected] /사진=강종민

삼성전자 노사가 총파업 위기 속 18일 중앙노동위원회(중노위)의 2차 사후조정 테이블에 앉았지만 입장차를 좁히지 못했다. 양측은 성과급 제도 개편을 놓고 평행선을 달렸다.

중노위는 이날 정부세종청사에서 오전 10시부터 저녁 6시 20분까지 사후조정 1차회의를 비공개로 개최했다고 밝혔다. 오후 6시 20분에 종료됐고 2차 회의는 19일 오전 10시부터 저녁 7시까지 같은 장소에서 개최된다고 설명했다.

삼성전자 노사는 이날 중노위 중재로 성과급 재원 산정 기준, 성과급 상한제 폐지, 성과급 제도화를 둘러싸고 2차 사후조정을 진행했지만 결론을 못 냈다.

중노위는 일단 19일에도 사후조정을 이어간다고 밝히면서 양측 의견을 들은 만큼 19일에는 정부 조정안을 제시해 협상을 타결시키겠다는 구상이다.

앞서 노사는 주말에도 연이틀 사전미팅을 갖고 이번 조정 회의를 준비했으나 이견을 좁히지 못했다.

이날 회의 직후 취재진과 만난 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 "노동조합은 일단 성실하게 교섭에 임하고 있고 내일 (사후조정을)연장해서 오전 10시에 출석할 예정"이라고 말했다.

사측 대표는 별다른 발언없이 회의장을 빠져나갔다. 오전 회의 참석과 정회 후 회의장을 나갈 때도 취재진에 물음에 아무런 응답을 하지 않았다.

박정범 중노위 조정과장은 회의 직후 취재진과 만나 "노사가 적극적으로 임해 줬다. 여태까지 여러 안들이 많이 나와 있으니까 변화된 안이 있는지 이야기를 들었다"고 말했다. 협상 과정에 대해선 비공개라고 선을 그었다.

현재 노사는 성과급 제도 개편을 놓고 이견이 큰 상태다. 노조는 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 활용하고 현행 OPI(초과이익성과급) 상한을 폐지할 것을 요구하는 반면 사측은 기존 제도를 유지하되 상한 없는 특별포상 제도를 도입하겠다는 입장이다.

이날 노조 측 대표교섭위원으로 최 위원장, 이송이 부위원장, 김재원 전국삼성전자노조 정책기획국장이 참석했다. 사측 대표교섭위원은 여명구 반도체(DS) 부문 피플팀장(부사장)이 참석했다. 박 위원장은 단독 조정위원을 맡았다.

이번 교섭은 사실상 파업 전 마지막 협상이다. 중노위 사후조정에는 정해진 기한이 없지만 파업 예고일인 오는 21일까지는 사흘밖에 남지 않아 결렬되면 추가 협상이 물리적으로 어려울 전망이다.

정부는 협상 결렬 시 삼성전자 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 경우 긴급 조정권도 고려하고 있다.

긴급조정권은 노조 쟁의행위가 국민의 일상을 위태롭게 하거나 국민 경제를 현저히 해할 우려가 있을 때 노동부 장관이 발동할 수 있는 조정 절차다. 긴급조정권이 발동되면 30일간 파업이 금지되고 중노위가 조정을 진행한다.