MC몽, 동료 연예인 실명 폭로 계정 '정지' 당했다…이유는?

동료 연예인의 실명을 거론하며 폭로한 가수 MC몽(본명 신동현)이 SNS(소셜미디어) 계정을 정지당했다. /사진=MC몽 SNS

동료 연예인 실명을 거론하며 폭로한 가수 MC몽(본명 신동현)이 SNS(소셜미디어) 계정을 정지당했다.

MC몽은 지난 18일 자신의 SNS 계정에 "자살 표현으로 (계정) 일주일 정지 당함"이라는 글을 올렸다.

앞서 MC몽은 전날 해당 계정을 통해 라이브 방송을 진행했다.

방송에서 그는 연예계 '바둑이' 도박 모임이 존재한다고 주장하며 여러 연예인을 언급했다. 사실 여부가 확인되지 않은 상태에서 김민종을 비롯해 사회적 물의를 빚어 수감 중인 가수의 소속사 대표 A씨와 현직 MC를 포함한 연예인 2명, 글로벌 스타의 가족 등이 모임의 일원이라며 실명을 거론했다.

자신의 불법도박 의혹에 대해서는 "회사 운영자금으로 불법을 하다니 이게 무슨 X소리인가"라며 "회삿돈으로 무슨 도박을 할 수 있나. 무슨 말인지도 이해가 안 간다"고 반박했다.

또 16년 전 불거진 병역기피 의혹과 올 초 제기된 성매매 의혹에 대해 모두 일축하며 억울함을 토로했다.

한편, 김민종 측은 MC몽의 폭로에 대해 "명백한 허위 사실"이라고 반박하며 민·형사상 법적 책임을 묻겠다는 입장을 밝혔다.