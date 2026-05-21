[오늘 날씨] 전국 강풍 동반 비바람…낮 17~24도 한풀 꺾인 더위

목요일인 21일 전국 대부분 지역에서 순간풍속 시속 55㎞ 안팎, 산지는 시속 70㎞ 안팎의 강한 바람이 불겠다. /사진=뉴시스

목요일인 오늘(21일) 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압 영향을 받아 전국에 비가 내리겠다. 수도권과 강원내륙은 오후(12~18시)에, 그 밖의 전국은 밤(18~24시)에 대부분 그치겠다.

예상 강수량은 인천·경기 서해안·북부 내륙과 서해5도, 강원 북부 내륙, 충남 북부 서해안, 전남 남해안, 경북 북부 동해안·북동 산지, 경남 서부 남해안, 지리산 부근, 제주도(북부 제외)에는 30∼80㎜ 비가 내리겠다.

서울·경기 남부 내륙과 강원중·남부 내륙, 대전·세종·충남과 충북, 부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도는 20~60㎜, 광주·전남은 10~50㎜, 제주도 북부 10~60㎜, 강원 동해안·산지에는 50~100㎜ 비가 예보됐다.

아침 최저기온은 14~19도, 낮 최고기온은 17~24도로 예보돼 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 16도 △인천 17도 △춘천 15도 △강릉 14도 △대전 16도 △대구 17도 △전주 18도 △광주 18도 △부산 19도 △제주 20도다.

낮 최고기온은 △서울 20도 △인천 21도 △춘천 20도 △강릉 19도 △대전 22도 △대구 24도 △전주 21도 △광주 20도 △부산 22도 △제주 23도로 전망된다.

전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55㎞/h(15m/s)(산지 70㎞/h(20m/s)) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 교통안전에 유의해야 한다. 강한 바람으로 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보 발효 가능성도 있다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠으며, 오존 농도는 '보통'으로 예상된다.