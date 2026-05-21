'스타벅스 탱크데이 논란' 정용진 회장 고발사건…강남서가 수사

정용진 신세계그룹 회장이 5·18민주화운동 기념일에 물의를 일으킨 스타벅스코리아의 '탱크 데이' 마케팅에 대해 직접 사과하고 재발 방지를 약속했다./사진=뉴스1.

서울 강남경찰서가 스타벅스코리아 '탱크데이' 프로모션 논란과 관련해 신세계그룹 정용진 회장 등을 수사한다.

21일 경찰에 따르면 서울경찰청은 이날 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표에 대한 모욕 및 명예훼손 혐의 고발장을 강남서 수사2과에 배당했다.

앞서 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 전날 정 회장 등 신세계 관계자들에 대한 고발장을 경찰에 제출했다.

서민위는 스타벅스코리아가 5·18민주화운동 46주년 당일 '탱크 텀블러 시리즈'를 판매하며 '탱크데이' '책상에 탁!' 등 홍보문구를 사용한 부분이 민주화운동 유족과 광주시민에 대한 모욕과 명예훼손이라고 주장했다.

신세계그룹은 해당 프로모션 관련 논란이 일자 지난 18일 손 전 대표를 해임했다고 밝혔다.

그룹 측은 "정용진 회장이 이번 일을 보고받은 즉시 엄정하고 철저한 내부 조사를 지시했다"며 "앞으로 유사 사고 재발을 방지하기 위해 업무 프로세스를 재정립하고 조직 내 올바른 역사의식 정립을 위한 노력도 기울일 방침"이라고 말했다.