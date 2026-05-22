"커피가 뭐길래 역사를 조롱?"…스타벅스 매장 앞 5·18 유가족 분노

22일 오후 광주 남구 방림동 한 스타벅스 매장 앞에서 오월어머니집 김형미 전 관장을 비롯한 5.18 유가족이 '탱크데이' 이벤트를 규탄하는 피켓 시위를 진행하고 있다. /사진=뉴스1

5·18 민주화운동 유가족과 관련 단체들이 22일 오후 광주 지역 스타벅스 매장 9곳에서 동시다발적 피켓 시위에 나섰다.

뉴스1에 따르면 이날 김형미 오월어머니집 전 관장은 "스타벅스 불매, 역사모독 규탄" 문구가 적힌 피켓을 들고 광주 남구 방림동 스타벅스 매장 앞에 섰다.

김 전 관장은 "유가족 입장에서 너무 화가 나고 도저히 용서가 안 된다"며 "이번 사태는 오월 영령을 두 번, 세 번 죽이는 것과 다름없다"고 토로했다.

이어 "5·18 유가족은 매년 5월에 국립5·18민주묘지를 찾아가 피눈물을 흘린다"며 "커피가 대체 무엇이길래 역사를 조롱거리로 만드는 것이냐"고 분노했다.

그러면서 "이번 사태는 대한민국뿐 아니라 전 세계 모든 민주화운동의 가치를 부정하고 폄훼한 것"이라며 "신세계와 정용진 회장은 오월 영령들과 모든 민주화운동 희생자 앞에 진심으로 용서를 구해야 한다"고 말했다.

앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일에 텀블러 판매 이벤트 '탱크데이'를 기획해 거센 비판에 직면했다. 회사 측은 이벤트 이름을 탱크데이로 정하고 "책상에 탁"이라는 홍보 문구를 사용했다.

이를 본 누리꾼은 5·18 민주화운동 기념일을 조롱 및 모독하기 위한 이벤트라며 비판을 쏟아냈다. 탱크데이 명칭은 5·18 민주화운동 때 시민을 무력 진압한 계엄군 탱크를 연상케 하고, 홍보 문구는 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 경찰의 은폐성 발언을 떠올리게 한다는 지적이 나왔다.

논란이 커지자 모기업인 신세계그룹은 손정현 스타벅스코리아 대표를 해임한 뒤 김수완 신세계그룹 총괄부사장을 광주에 보내 사과의 뜻을 전하고자 했다. 하지만 광주 5·18 단체는 김수완 총괄부사장과 만나길 거부했다.

스타벅스 글로벌 본사도 이메일 성명을 통해 "이번 사태로 상처받은 광주시민과 비극의 피해자들, 고객과 지역사회 등에 진심으로 사과드린다"며 "재발 방지를 위해 강력한 내부 통제 시스템과 심사 기준을 마련하고 전사적 교육도 시행할 것"이라고 알렸다.