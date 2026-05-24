머니투데이, 32기 수습기자 모집…오늘 밤 11시까지 도전하세요

2026년 광화문 사옥 시대를 여는 머니투데이가 32기 수습 기자를 모집합니다. 하반기부터 머니투데이와 함께 하고자 하는 여러분들은 오늘(24일) 오후 11시까지 도전해주세요.

27년간 '최초'와 '혁신'을 거듭해온 머니투데이.

익숙함에서 벗어난 새로운 시점과 본질을 꿰뚫는 깊이있는 시선으로 내일을 준비합니다.

새로운 미래와 함께 할 여러분의 도전을 기다립니다.

모집분야 : 취재기자

모집인원 : O명

응시자격 : 해외여행에 결격사유가 없는 자, 남자는 병역필 또는 면제자

접수기간 : 5월4일(월)~24일(일) 오후 11시까지

접수방법 : 머니투데이 채용홈페이지(https://careers.mtcorp.co.kr/)에서 접수

전형절차 : 입사지원->서류전형->필기전형->면접전형(실무진/임원)+인적성 검사->최종합격

전형일정

-서류합격 발표 : 6월 첫째주(필기시험 이전), 머니투데이 채용홈페이지에서 확인

-필기시험 : 6월6일(토) 오후, 논술·상식/ 영어, 서울 여의도동 FKI타워 컨퍼런스센터 3층

※필기시험 일시와 장소는 변경될 수 있음

-면접시험 : 필기시험 합격자에 한해 개별 통보

최종합격자 발표 : 개별 통보 및 본사 홈페이지 공고

문의 : 편집국 (02)724-7700