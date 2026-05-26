경찰, 여름철 재난 대응 점검…산사태·하천 재해 등 특별관리

(서울=뉴스1) 최지환 기자 = 서울 서대문구 경찰청 모습. 2026.4.20/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.

경찰이 여름철 재난 대응을 위해 상황실 통합 운영 체계를 가동하고, 산사태와 하천 재해 등에 대한 지역별 특별관리에 돌입한다.

경찰청은 26일 전국 시도경찰청과 화상회의를 갖고 이 같은 내용의 여름철 재난 대응 태세를 점검했다고 밝혔다.

경찰은 산사태, 하천 재해, 지하공간 침수 등 여름철 3대 재난 유형을 중심으로 지역별 특별관리에 나서기로 했다. 올여름 강수량은 평년과 비슷하겠지만 국지성 집중호우 등으로 지역별 편차가 클 수 있다는 기상청 전망 등을 반영한 조치다.

경찰은 또 재난상황실과 112치안종합상황실을 통합 운영하고 지방자치단체 등 관계기관과 재난정보 공유·협조체계를 유지한다. 지방정부가 지정한 취약지역도 사전에 공유받아 비상 대응체계를 갖출 계획이다.

아울러 재난 대비 교육·훈련을 강화하고 수난 구조장비와 교통안전시설 등을 점검한다. 지하차도와 상습 침수지역 등 인명피해 우려 지역에 대한 순찰도 강화한다.

집중호우나 산사태 관련 신고가 접수되면 최우선 출동 단계인 '코드1' 이상으로 지정해 총력 대응에 나선다. 호우 특보 발령 시에는 취약지역에 경찰을 사전 배치해 교통통제를 하고, 지방정부의 주민 대피 명령이 내려지면 취약계층과 대피 거부자 등의 대피를 지원한다.

유재성 경찰청장 직무대행은 "경찰은 재난관리책임기관이자 긴급구조지원기관으로서 국민의 생명과 안전을 지키는 역할이 있다"며 "예방 순찰과 정보활동을 강화해 취약 요인을 지방정부와 공유하고 사전에 보완해달라"고 밝혔다.