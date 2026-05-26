"김규리 한옥집, 방송 보고 알아" 강도범 자백…관찰 예능 독됐다

배우 김규리씨 자택에서 강도짓을 시도한 40대 남성이 방송을 통해 김씨의 거주지를 특정한 것으로 전해졌다. /사진=뉴스1

배우 김규리씨 자택에서 강도짓을 시도한 40대 남성이 방송을 통해 김씨의 거주지를 특정한 것으로 전해졌다.

26일 채널A에 따르면 강도상해 혐의로 구속된 A씨는 경찰조사에서 "(김씨 자택이 나온) 방송 영상을 유튜브로 보고 위치를 확인했다"고 진술했다.

김규리는 앞서 2022년 8월과 9월 두 차례에 걸쳐 방송에서 자택 내부와 마당, 텃밭 등을 상세히 공개한 바 있다.

김규리는 앞서 2022년 8월과 9월 두 차례에 걸쳐 방송에서 자택 내부와 마당, 텃밭 등을 상세히 공개한 바 있다. /사진=KBS 방송 화면 캡처

A씨는 20일 밤 9시 김씨가 거주하는 서울 종로구 북촌한옥마을 주택에 침입해 김씨 등에게 금품을 요구한 혐의를 받는다. 김씨는 A씨 감시가 소홀한 틈을 타 맨발로 집을 탈출해 경찰에 신고했다. 112 신고에는 "강도가 나를 결박하려고 했다"는 내용이 접수된 것으로 알려졌다. 김씨는 골절과 타박상을 입어 병원에서 치료를 받았다.

현장에서 도주한 A씨는 범행 3시간 만인 21일 0시쯤 서울 강서구에서 자수했다. 서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 22일 강도상해 혐의를 받는 A씨에 대해 "도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

경찰은 추가 조사가 마무리되는 대로 A씨를 검찰에 송치할 예정이다.