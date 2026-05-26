육군 하사가 동성 병사 성추행…"신고자 찾으려 폭행" 의혹도 제기

경기도 소재 모 육군 부대 소속 하사가 같은 부대 소속 상병을 수차례 강제추행한 혐의로 경찰에 입건됐다. 기사 이해를 돕기 위한 참고 사진. /사진=게티이미지뱅크

경기지역 한 육군 부대에서 한 남성 간부가 동성 병사를 성추행했다는 피해 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

26일 뉴스1·뉴시스에 따르면 경기남부경찰청 광역범죄수사대는 경기도 소재 모 육군 부대 소속 A하사를 강제추행 혐의로 입건해 조사 중이다.

A하사는 지난해 9월부터 올해 2월까지 같은 부대 소속 B상병에게 입을 맞추거나 신체를 만지는 등 여러 차례 강제추행한 혐의를 받는다.

피해 신고를 접수한 군사경찰은 지난 12일 경기남부청에 사건을 이첩했다. 현행 군사법원법은 성범죄와 군인 사망사건 관련 범죄, 입대 전 범죄를 민간 수사기관과 법원에 넘기도록 규정하고 있다.

B상병은 앞서 부대 측에 피해 상황을 알렸으나 일부 간부가 이를 무마하기 위해 시간을 끌었다고도 주장했다. 이 과정에서 A하사가 신고자를 찾기 위해 다른 병사들을 폭행하는 등 추가 범행을 저질렀다는 의혹도 제기된 상태다.

부대 측 조치가 적절했는지에 대해선 군사경찰이 별도 조사 중인 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 "수사 중인 관계로 정확한 사실관계 확인은 어렵다"고 했다.