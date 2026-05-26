"시민에 피해 주는 인간이 무슨 지역 정치?"…선거운동 차량, 불법 주정차 심각

6·3 지방선거를 앞두고 불법 주정차를 일삼는 선거운동 차량 목격담이 온라인에서 쏟아지고 있다. /사진=당근 갈무리

6·3 지방선거를 앞두고 불법 주정차를 일삼는 선거운동 차량 목격담이 온라인에서 쏟아지고 있다.

26일 보배드림, 당근, SNS(소셜미디어) 등 국내 온라인 공간에는 자기 동네에서 불법 주차를 일삼는 선거운동 차량을 고발하는 글이 다수 공유됐다.

당근에는 최근 경기 용인시, 부천시에서 각각 A 후보와 B 후보의 선거운동 차량이 불법 주정차 중인 사진이 올라왔다. 용인 A 후보 차량은 교통섬 위에 정차해 있었고, 부천 B 후보 차량은 한 고등학교 정문 앞에 밤샘 주차해 놨다.

보배드림에는 "선거차는 무적인가요?"라는 제목의 글이 올라왔다. 이 게시물에는 경남 진주시에서 촬영된 C 후보 선거운동 차량 사진이 담겼다. C 후보 차량은 교차로 모퉁이에 불법 주차해 우회전 차들의 시야를 완전히 가로막고 있었다.

이 밖에도 인도에 불법 주차 후 선거운동 중인 경기 하남시 D 후보 모습, 부산 해운대구 고가도로 밑 횡단보도에 차를 세운 E 후보 선거운동 차량 등의 사진들도 공유됐다.

관련 사진을 올린 한 누리꾼은 "시민에게 피해를 주는 불법 주정차 선거운동에 대한 단속이 하나도 없다"며 "이런 것도 못 챙기는 인간들이 무슨 지역을 위한 정치를 한다고 나대는 건지 모르겠다"고 지적했다.

또 다른 네티즌은 "선거법상 유세 차량에 대한 별도의 단속 예외 규정은 없는 것으로 알고 있다"며 "단속해야 할 공무원들이 선거 기간에 암묵적 동조를 하기 때문에 시민만 불편한 것"이라고 분노했다.