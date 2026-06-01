중국 등 7개국 수도경찰 모인다…서울경찰청 "최초 협의체 구성"

서울경찰청이 각국의 수도경찰 간 실시간 공조체계 강화를 위해 오는 23일부터 25일까지 6개국과 국제수도경찰협의체(ICPC, International Capital Police Council 2026)를 개최한다./사진제공=서울경찰청.

서울경찰청이 각국의 수도경찰 간 실시간 공조체계 강화를 위해 첫 국제수도경찰협의체(ICPC)를 개최한다.

서울경찰청은 오는 23일부터 25일까지 서울경찰청과 세빛섬 등에서 '연결된 수도치안·국경없는 안전'을 주제로 ICPC를 연다고 1일 밝혔다. 서울에서 처음 열리는 이번 행사에는 한국을 포함해 △중국 △베트남 △필리핀 △캄보디아 △우즈베키스탄 △네덜란드 등 총 7개국에서 22명이 참가한다.

각국 수도에는 인구·생활 인프라 등 핵심기능이 밀집돼있는 만큼 수도경찰 간 치안정보 공유와 실무협력을 강화하기 위해서다. 캄보디아 스캠 단지 등 최근 늘어나는 초국경 범죄에 대한 대응 역량을 강화할 필요가 있다는 것도 수도경찰청장 협의체 결성의 배경이다.

박정보 서울경찰청장은 "대부분 국가의 수도에 우리 교민들이 많이 살고있고 국민들이 해외 여행을 많이 가기도 한다"며 "28만명 가까이 되는 재외 국민 보호를 위해서도 필요한 협의체"라며 "외국인들이 우리나라에 와서 생기는 범죄 대응에도 효과적일 것"이라고 말했다.

행사 기간에는 양자회담과 본회의를 통해 △수도경찰 간 교류 정례화 △실무자금 소통채널 실질화 △재외국민 보호 관련 협력 강화 등 안전한 수도 치안을 위한 공동대응 체계 구축을 논의한 후 공동선언문을 발표한다.

이후 각국의 경찰은 서울경찰청 112치안종합상황실교통정보센터·기동본부·경찰특공대·한강경찰대 등 서울의 치안시스템을 직접 견학할 예정이다.

서울경찰청 관계자는 "지난 3월 광화문에서 열린 BTS(방탄소년단) 공연을 계기로 대한민국 서울의 치안시스템에 대한 전세계의 관심이 높아진 만큼 이번 행사를 안전하고 내실있게 준비하겠다"며 "세계 수도경찰 간 실시간 공조 체계를 공고히 하고 서울의 안전 수준을 획기적으로 높일 계획"이라고 밝혔다.