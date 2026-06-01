4대 과학기술원 공동 출격…이머징테크 스타트업 세계 무대 길 연다

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카이스트(KAIST) 등 4대 과학기술원이 국내 딥테크 스타트업의 글로벌 시장 진출을 지원하는 공동 프로그램을 가동한다.

카이스트(KAIST)는 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST)과 공동으로 과학기술정보통신부 후원 아래 '2026 이머징테크 글로벌 론치패드'를 운영하며 참여 기업 모집에 나선다고 1일 밝혔다.

이 프로그램은 AI·양자기술·차세대 에너지·바이오 등 미래 핵심 신기술을 보유한 이머징테크 스타트업이 글로벌 시장에서 실질적인 성과를 낼 수 있도록 해외 현지 실증(PoC), 투자 유치, 글로벌 네트워크 연계 등을 지원하기 위해 마련됐다. 신청 기간은 5월 29일부터 6월 19일까지다.

지원 유형은 두 가지다. 이미 해외 진출을 준비하거나 일부 시도 중인 기업을 대상으로 한 '글로벌 진출 트랙'(1유형)은 현지 기술 실증에 참여해 기술의 고객 적합성과 사업화 가능성을 검증하는 과정이다. 현지 파트너 연계 실증 환경과 전문가 네트워크도 함께 지원한다.

'글로벌 준비 트랙'(2유형)은 해외 진출 역량을 키우려는 기업을 위한 과정으로, 고객 발굴 전략 고도화·투자 유치 시나리오 설계·현지 시장 진입 방법론 등을 중심으로 맞춤형 교육과 집중 사업화 프로그램을 제공한다.

PoC(기술검증) 특화 육성 이후에는 미국 서부·동부, 싱가포르 등 주요 혁신 거점에서 열리는 국제 컨퍼런스 참가도 연계해 현지 기업·투자자·글로벌 빅테크 관계자와의 직접 접촉 기회를 열어준다.

참여 대상은 4대 과학기술원이 담당하는 권역 내 이머징테크 기업이다. KAIST는 중부권, GIST는 호남권, DGIST는 대경권, UNIST는 동남권을 각각 맡는다. 기업 대표자가 4대 과학기술원 소속인 경우 소재지와 관계없이 소속 기관으로 지원할 수 있다.

이광형 KAIST 총장은 "과학기술원 간 협력과 권역별 기술창업 네트워크를 결집해 이머징테크 스타트업을 위한 실질적인 글로벌 진출 지원체계를 구축하겠다"며 "국내 기술기업들이 해외 시장 진입 과정의 시행착오를 줄이고 빠르게 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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