소풍벤처스 '에너지 전문가' 지현석 수석심사역, 신임 파트너로

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기후테크 전문 벤처캐피탈(VC) 소풍벤처스가 에너지 및 배터리 분야 투자 전문가인 지현석 수석심사역을 파트너로 승진 임명했다고 1일 밝혔다. 기술 장벽이 높고 가치사슬이 복잡한 기후테크 분야에서 '현장 전문성'을 갖춘 리더십을 전진 배치해 투자전략의 질적 고도화를 이루겠다는 전략이다.

지 신임 파트너는 현대트랜시스, LG에너지솔루션 등을 거쳐 2023년 소풍벤처스에 합류했다. 이후 다수의 기후테크 펀드의 핵심 운용역으로 활동하며 이차전지 소재·부품, 폐배터리 순환 경제, 전력반도체, 모빌리티 등 에너지 가치사슬 전반의 혁신 기업 발굴을 주도해왔다.

특히 이차전지 소재·부품, 폐배터리 순환경제, 전력반도체, 모빌리티 등 에너지 가치사슬 전반에 걸친 혁신 기업 발굴을 주도했다. 무인탐사연구소(우주·로보틱스), 파워큐브세미(전력반도체), 유뱃(이차전지), 미국의 바니클(니켈 정련) 등이 대표적인 포트폴리오다.

지 파트너는 앞으로 소풍벤처스의 기후테크·에너지 분야 투자 전략 총괄로서 펀드 운용의 전문성을 높이고 포트폴리오사의 밸류업을 주도할 예정이다.

지현석 파트너는 "산업 현장에서 에너지 전환의 속도를 체감하며 얻은 '현장의 감각'이 투자자로서 가장 큰 자산"이라며 "기후 위기라는 거대한 난제를 해결하려는 창업가들에게 단순한 자본 투입을 넘어, 비즈니스 마일스톤을 함께 달성하는 전략적 파트너가 되겠다"고 밝혔다.

한상엽 소풍벤처스 대표는 "지현석 파트너는 산업 현장의 깊이 있는 이해와 초기 투자자의 안목을 모두 갖춘 드문 전문가"라며 "이번 선임을 통해 소풍벤처스의 기후테크 투자 리더십을 한층 강화할 것"이라고 말했다.

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