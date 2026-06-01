경찰 "'탱크데이 논란' 스타벅스, 강제수사 가능성 열어두고 수사"

'5·18 탱크데이' 논란에 선 스타벅스코리아가 스타벅스 카드 잔액 환불 기준을 한시적으로 완화한다. 스타벅스는 1일부터 오는 14일까지 2주간 충전 금액 사용 비율 조건과 관계없이 고객 요청 시 예외 환불을 지원한다. 그동안 스타벅스는 스타벅스 카드 이용약관에 따라 최종 충전 금액의 60% 이상을 사용한 경우에만 남은 잔액(40% 이하)을 환불해 왔다. 사진은 한 서울의 스타벅스 매장의 모습./사진=뉴스1.

경찰이 '5·18 탱크데이'로 논란에 휩싸인 스타벅스코리아 관련 고소·고발 건에 대해 강제 수사 가능성을 열어두고 수사 중이다.

박정보 서울경찰청장은 1일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 간담회에서 "(스타벅스 관련 사건은) 여러 건 고소·고발돼 수사가 진행 중"이라며 "국민적 관심이 많아 엄정하게 수사할 것"이라고 밝혔다.

압수수색 등 강제수사 착수 가능성에 대해서도 "모든 가능성은 있다"고 답했다. 다만 신세계그룹의 내부 조사 내용을 제출받았는지에 대해서는 "수사 관련 사안은 구체적으로 말하기 어렵다"고 했다.

박 청장은 "아직까지 피의자 조사는 진행되지 않았다"며 "사건 관련 법리나 판례를 분석하고 있다"고 말했다.

앞서 5·18 민주화운동 유공자와 유족들은 지난달 20일 정용진 신세계그룹 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표 등을 모욕 등 혐의로 경찰에 고소했다. 시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 역시 두 사람을 모욕과 명예훼손 혐의로 고발했다.

정치권에서 스타벅스 불매 운동이 확산되면서 자유통일당은 이재명 대통령과 윤호중 행정안전부 장관을 상대로 직권남용 혐의 고발장을 경찰에 제출했다.

앞서 정 회장에 대한 고발장을 제출한 서민위도 지난달 25일 서울경찰청에 이 대통령과 윤 장관뿐 아니라 정성호 법무부 장관, 안규백 국방부 장관, 정청래 더불어민주당 대표에 대해 직권남용 등 혐의 고발장을 냈다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 지난달 25일 5·18 민주화운동 유공자와 유족 27명을 상대로 고소인 조사를 진행했다.